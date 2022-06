Felmérés

Nagy a különbség a home-office megítélésében a munkáltatók és az alkalmazottak között

Minden harmadik irodai munkavállaló dolgozik teljes mértékben vagy részben otthonról, miközben a munkaadóknak csupán az ötöde engedi, hogy az alkalmazottak minden munkanapjukat home office-ban tölthessék - derül ki az Epson friss magyarországi felméréséből.



Megállapították azt is, nem csak az otthoni munka megítélésében van eltérés a két oldal megítélése között, de abban sincs egyetértés, mitől lesz jó a munkahely.



A kutatásban részt vevő dolgozók 76 százaléka szinte minden nap bejár a munkahelyére, és ez a szám az elsősorban szellemi munkát végzők körében is magas, 64 százalék. A válaszadók 24 százaléka viszont alapvetően csak otthonról szokott dolgozni - ez a szellemi tevékenységet folytatóknál 36 százalék.



Ehhez képest munkaadói oldalon némi merevség figyelhető meg: abban, hogy a dolgozók akár minden munkanapon otthonról végezzék el a feladataikat, csak a vállalkozások ötöde, 19 százalék partner ebben. Átlagon felüli a nyitottság a mikrovállalkozásoknál és a nagyvállalatoknál, itt minden második (48 százalék) megkérdezett vállalkozás ad lehetőséget rendszeres home office-ra. Utóbbiak körében jelentős elmozdulás figyelhető meg, hiszen a pandémia előtt ezt csak minden harmadik cégnél engedélyezték.



A magyarországi üzleti döntéshozók zöme, 84 százaléka szerint a jó internet a hatékony irodai munka feltétele és a számítógép/laptop (81 százalék) megléte. A nyomtatókat (62 százalék), valamint a telefonokat (60 százalék) is az elengedhetetlen kellékek közé sorolja.



Teljesen máshogy látják a kérdést a munkavállalók. Az Epson felmérésében megkérdezettek közül minden második (46 százalék) szerint a munkahelyen végzett munka legnagyobb előnye a társaság, és csak minden harmadik (35 százalék) sorolta ide a bent elérhető irodatechnikai eszközöket, leginkább a nyomtatót és a szkennert.