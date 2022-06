Gazdaság

A magyar-ukrán villamosenergia-kereskedelem lehetőségeiről tárgyalt a MEKH

A tárgyalás azért is különösen fontos, mivel még nincs kereskedelmi áramlás a két ország között annak ellenére. 2022.06.14 10:32 MTI

A magyar-ukrán határon történő villamosenergia-kereskedés szabályozási előfeltételeiről és az ehhez szükséges szabályok összehangolásáról egyeztetett Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökhelyettese, az ukrán Nemzeti Energia és Közműszabályozási Bizottság (NEURC) illetékeseivel.



A hivatal keddi közleménye felhívta a figyelmet arra, hogy a tárgyalás azért is különösen fontos, mivel még nincs kereskedelmi áramlás a két ország között annak ellenére, hogy a korábbi években jelentős villamosenergia-import érkezett Ukrajnából Magyarországra. A MEKH kiemelte: nélkülözhetetlen lépés volt a tárgyalások megkezdése, amely transzparens lehetőséget teremt a kereskedés elindítására.



A két ország képviselői egyetértettek abban, hogy a szabályok kialakítása és elfogadása során törekedni kell a magyar-ukrán határmetszéken is az európai uniós határokon már bevezetett és sikeresen alkalmazott szabályozás minél nagyobb mértékű átvételére, így a hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó uniós bizottsági iránymutatás, valamint az európai harmonizált felosztási szabályzat alkalmazására.



A modern kapacitásfelosztási eljárások világos és átlátható feltételek, valamint a legkisebb adminisztrációs terhek mellett teszik lehetővé a piaci szereplők számára, hogy versenyezzenek a határkeresztező átviteli kapacitásjogok beszerzéséért. "Az európai uniós üzemi és kereskedelmi szabályzatok bevezetése pozitív eredményekhez vezetett Magyarország uniós határain, ezért erre törekszünk a magyar-ukrán határmetszék esetében is" - hangsúlyozta Ságvári Pál, a MEKH elnökhelyettese. Hozzátette: "lépéseket kell tennünk, annak érdekében, hogy a piaci szereplők hatékonyan és átlátható feltételek mellett vehessenek részt a kapacitások felosztására meghirdetett aukciókon".