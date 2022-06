Pénzügy

EasyJet: drágulni fognak a jegyárak az extraprofitadó miatt

"Az easyJet csalódott az új adó magyarországi bevezetése miatt, amely egy olyan időszakban történik, amikor a légiközlekedési ágazat még csak elkezdett kilábalni a járványból" - írta a hvg.hu-nak küldött válaszában a fapados légitársaság.



A cég szerint az új, utasonként számolt adó miatt költségnövekedés magasabb viteldíjakat fog eredményezni, ezen felül Magyarország nemzetközi összeköttetése is romolhat.



Azt is megemlítik, hogy a jövőbeli járatokról szóló döntéseiknél a mostani adó hatásait is figyelembe fogják venni.



Az easyJet válaszában arra is kitért, hogy a magyar kormány által bevezetett adó egy elveszített lehetőség arra, hogy környezetvédelmi célokat is el tudjon érni vele, mivel nem tükrözi az utasok károsanyag-kibocsátását. Ehhez ugyanis mostani két és félszeres különbség helyett 10-15-szörös kellene a rövid és hosszútávú utak adóterhei között.



Eddig a Ryanair nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben áthárítják az utasokra az Európán belül 3900, azon kívüli célokra közel 10 ezer forintos extraprofit különadót.