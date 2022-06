Foglalkoztatás

A munkáltatók 30 százaléka keres új munkaerőt

A következő negyedévben a magyarországi munkáltatók 30 százaléka jelezte, hogy a munkaerő-állományának növelésére törekszik, miközben csökkentést 17 százalékuk tervez - derül ki a ManpowerGroup kedden közzétett munkaerőpiaci előrejelzéséből.



Optimizmusra ad okot, hogy stabilizálódott a munkaerő-bővítési szándék. Azonban rendkívül nagy terhet ró a vállalatokra a megfelelő képzettséggel rendelkező munkavállalók hiánya. A tehetséghiány a cégek háromnegyedét érinti, ami rendkívül magas - idézte a cég közleménye Fehér Tamást, a munkaerő közvetítő és kölcsönző ManpowerGroup Magyarország ügyvezető igazgatóját.



Harminc százalékos nettó foglalkoztatási mutatóval továbbra is az IT, technológia, távközlés, kommunikáció és média szektor a legversenyképesebb ágazat, ahol a cégek 42 százaléka tervez létszámbővítést. Az elmúlt 3 év legmagasabb nettó foglalkoztatási értékét regisztrálták a gyártás szektorban (21 százalék), 36 százalékuk prognosztizált bővülést a következő negyedévben.



A termelés szektor a tavalyi harmadik negyedév óta a legnagyobb, 23 százalékpontos növekedést mutatja. További növekedés várható a bank, hitelintézet, biztosítás és ingatlanszektor területén (36 százalék) és az építőiparban (33 százalék).



Negatív rekordot is hozott azonban a kutatás. 2013 negyedik negyedéve óta mínusz 8-as mutatóval a legalacsonyabb értéket mértek az oktatás, egészségügy, szociális munka és kormányzat területén - derül ki a ManpowerGroup felméréséből.