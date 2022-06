Gazdaság-agrárium

AM: az agrártermékek kivitele továbbra is nő

Az agrárexport növekedése meghatározóan a növényi olajok, az italok, szesz, ecet és az olajos magvak repce forgalmának tudható be. 2022.06.12 12:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme évről évre nagymértékben hozzájárul a nemzetgazdaság pozitív egyenlegéhez, az elmúlt években az agrárgazdaság a nemzetgazdaság pozitív egyenlegének jellemzően harmadát-felét biztosította - közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel.



A közlemény szerint az elmúlt tizenkét évben az agrárexport és az egyenleg látványosan növekedett: az agrárexport 134,8 százalékkal, az egyenleg 104,5 százalékkal bővült. 2022 első három hónapjában is folytatódott ez a tendencia, az agrárexport 3 051,7 millió euró volt, 15,8 százalékkal haladta meg a 2021 azonos időszakában mért értéket. Az agrárimport 24,5 százalékkal (2 069,7 millió euró), a külkereskedelmi többlet 1 százalékkal nőtt 2021 január-márciusához képest.



2022 első három hónapjában az agrártermékek 982,0 millió eurós külkereskedelmi többlete jelentős mértékben hozzájárult a nemzetgazdaság hiányának mérsékléséhez - hangsúlyozták.



Az agrárexport növekedése meghatározóan a növényi olajok, az italok, szesz, ecet és az olajos magvak repce forgalmának tudható be. 2021 január-márciusához képest leginkább a kukorica, az egyéb növényi termékek (dugvány, oltvány) és az élő állatok (szarvasmarha) kivitele csökkent. Az agrárimport idén január-márciusi növekedésében döntően az olajos magvaknak, a gabonaféléknek és a húsoknak van szerepük, míg az élő állatok, a dohány és a feldolgozott dohánypótlók behozatala csökkent az előző év azonos időszakához képest - áll a közleményben.



"Legnagyobb exportpiacunk továbbra is Németország, ezt követi Olaszország, Románia, Ausztria és Lengyelország. Magyarországra elsősorban Németországból, Lengyelországból, Hollandiából, Szlovákiából és Ausztriából érkeznek agrártermékek" - írta az AM.