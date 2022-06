Turizmus

MTÜ: a pünkösdi hétvége az idén az egyik legforgalmasabb turisztikai időszak volt

A pünkösdi hosszú hétvége forgalma felülmúlta a húsvéti napokét is, a vendégéjszakák száma 76 százalékkal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor, 240 ezer vendég mintegy 450 ezer vendégéjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a legtöbben a Balaton, a Mátra-Bükk, Debrecen és térségét keresték fel, sokan érkeztek külföldről is, leginkább a fővárosba.



Ismertetik, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján a pünkösdi időszakban a szálláshelyek forgalmának 69 százalékát a belföldiek adták. A teljes vendégforgalom negyede realizálódott Budapesten, ahol a vendégéjszakák 73 százaléka külföldiekhez köthető.



A szobafoglaltság mindhárom napon kimagasló értéket ért el, a szállodákban szombaton 70 százalékos volt. A vendégek 48 százaléka szállodákban, 31 százaléka magán- és egyéb szálláshelyeken, 8 százaléka panziókban, 7 százaléka kempingekben, 4 százaléka közösségi szálláshelyeken, míg 2 százaléka üdülőházakban szállt meg - részletezték.



A turisztikai térségek közül a hosszú hétvégén is a Balaton környéke volt az elsőszámú úti cél, a vidéki forgalom 32 százaléka ide irányult. Ezt követte Mátra-Bükk, Debrecen és térsége, Budapest környéke, valamint Bük-Sárvár térsége - olvasható a közleményben.



A települések közül Budapest után a legtöbb vendégéjszakát Balatonfüreden, Siófokon, Hajdúszoboszlón, Hévízen, Zalakaroson, Sárváron, Egerben, Szegeden, Gyulán és Keszthelyen töltötték a látogatók - írják a közleményben.



Kiemelték, a nemzetközi érdeklődés a fővárosi és a vidéki Magyarország szálláshelyein is növekvő tendenciát mutat, a küldőpiacok terén ugyanakkor eltérés tapasztalható. Míg Budapestre a legtöbben az Egyesült Királyságból, Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Izraelből és Ausztriából érkeztek, addig vidéken a legfőbb küldőországok sorrendben Németország, Ausztria, Csehország, Románia és Szlovákia voltak.



Az ünnepi hétvégén a szálláshelyek 6,7 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, amelynek 42 százaléka az országhatáron túlról érkezőktől származott. A vendéglátóhelyek árbevétele pünkösdkor meghaladta a 14 milliárd forintot, ami tavalyhoz képest 61 százalékos növekedés. Szombaton és vasárnap is napi 5 milliárd forint feletti bevételt értek el a vendéglátó üzletek, ami kiemelkedő teljesítmény.



Az előrejelzések alapján júniusban, júliusban és augusztusban összesen közel 16,5 millió vendégéjszaka várható a hazai szálláshelyeken, ami 10 százalékkal magasabb, mint 1 évvel korábban. Ezzel minden esély megvan arra, hogy a nyárindító pünkösdi hétvégét követően a főszezon kiugró forgalmat eredményezzen - tájékoztatott a Magyar Turisztikai Ügynökség.