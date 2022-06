Gazdaság

Majdnem teljes az újrahasznosítható csomagolás támogatottsága egy felmérés szerint

Magyarországon a megkérdezettek 91 százaléka támogatja a végtelenszer újrahasznosítható csomagolást, és általános elvárás, hogy az állam tegyen valamit a környezetkárosító anyagok használata ellen - közölték az MTI-vel csütörtökön a Minden Doboz Visszajár program szervezői.



A megkérdezettek majdnem kétharmada egyetértett azzal, hogy a környezet védelmét a hulladék mennyiségének csökkentése, a szelektív gyűjtése, az egyéni újrahasznosítás szolgálná a legjobban. A magyarok csaknem fele tudja, mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal, és azzal is tisztában van, hogy az újrahasznosított anyag érték. Az italos dobozokat 41 százalék rendszeresen elkülöníti az otthonában, bár a munkahelyén csak 26 százalék. A visszajelzések alapján több szelektív hulladékgyűjtőre és betétdíjas visszaváltási rendszer bevezetésére is szükség volna - írták egy nemzetközi kutatásra hivatkozva.



A közlemény elsősorban az alumínium jelentőségét emelte ki, mivel ez az anyag akárhányszor újrahasznosítható. Magyarországon évente több mint 1 milliárd darab alumíniumdoboz kerül forgalomba csomagolóanyagként, és a Minden Doboz Visszajár program nemrég nyilvános rendezvényt is tartott Budapesten, hogy a szelektív gyűjtést népszerűsítse. A kezdeményezés abban szeretne segíteni, hogy a begyűjtési arány elérje a 100 százalékot, ez viszont csak a fogyasztók, a kibocsátók, a rendezvényszervezők összefogásával érhető el - hangsúlyozták.



A visszajelzések szerint hozzájárulhat a kezdeményezés sikeréhez, ha az alupackok visszaváltása jótékony célokat szolgál. A Minden Doboz Visszajár magyarországi képviselője a Returpack Kft. vezetőjeként közölte, hogy idén már olyan automatákat is üzemeltetnek, amelyekkel a visszaváltott dobozokért járó összeget fel lehet ajánlani másoknak. A cég évente csaknem 70 millió darabot gyűjt be, ami több mint 1000 tonnányi alumínium újrahasznosítását eredményezi évente - olvasható a közleményben.