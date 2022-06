Gazdaság

Teszteli a Magyar Telekom a négynapos munkahét bevezetését

Világszerte ígéretes eredményekkel kísérleteznek a rövidebb munkahét bevezetésével, Magyarországon a nagyvállalati szektorban elsőként a Magyar Telekom indít pilot projektet a négynapos munkarend megvalósíthatóságát vizsgálva - közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel.



Emellett reprezentatív országos kutatásba is kezdenek annak érdekében, hogy felmérjék a hazai munkavállalók és munkaadók véleményét a megoldásról, társadalmi párbeszédet kezdeményezve a témában.



Tesztjelleggel július és október között négy csapat - köztük támogató és ügyfélkapcsolatban dolgozó területek - négynapos munkarendre áll át a vállalatnál. A csapattagok változatlan alapbér mellett dolgoznak, és kiemelt figyelmet fordítanak a gördülékeny munkaszervezésre és a tapasztalatgyűjtésre.



A közlemény szerint a négyhónapos tesztidőszak legfontosabb célja az információgyűjtés.



Az országos reprezentatív kutatás azt vizsgálja majd, hogy milyen forgatókönyvek lehetségesek a négynapos munkahét kapcsán, és ennek bevezetéséről mi a munkavállalók és az üzleti élet szereplőinek véleménye. A kérdőív júliustól bárki számára elérhető lesz online, emellett célzottan bevonják az üzleti döntéshozókat és a HR szakma szereplőit.



A pilot időszak és a kutatás zárultát követően kerül sor a tapasztalatok kiértékelésére.



A közleményben felidézték, hogy világszerte számos országban indulnak kezdeményezések a munkaszervezési módszerek reformjával kapcsolatosan. Amerikában és Belgiumban már több vállalat is átszervezte működését, Angliában pedig a napokban indul a világ egyik legnagyobb, munkarenddel foglalkozó kísérlete, 70 vállalat részvételével. Azok a külföldi szervezetek, amelyek bevezették a négynapos munkahetet, kiegyensúlyozottabb munka-magánélet egyensúlyról, magasabb produktivitásról, kevesebb kivett betegszabadságról számoltak be.



A Magyar Telekom konszolidált éves árbevétele 700,1 milliárd forint volt 2021-ben, 4,0 százalékkal több, mint 2020-ban, adózott eredménye 35,7 százalékkal, 62,8 milliárd forintra nőtt. A kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredmény (EBITDA) 241 milliárd forintot tett ki tavaly, 6,6 százalékkal haladta meg az előző évi eredményt. A társaság alkalmazottainak száma 6786 volt a tavalyi üzleti év végén.



A Magyar Telekom részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. A papír 369 forinton zárt szerdán, az elmúlt egy évben a részvények legalacsonyabb ára 360 forint, a legmagasabb 439 forint volt.