Gazdaság

Szijjártó: a Suzuki hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország az európai autóipar egyik éllovasává vált

A Suzukinak elévületetlen érdemei vannak abban, hogy Magyarország mára az európai autóipar egyik éllovasává vált - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter laudációjában, amelyet követően Szuzuki Oszamu, a Suzuki Motors autógyár egykori elnöke átvette a Magyar Érdemrend nagykeresztjét szerdán a Sándor-palotában.



A tárcavezető köszönetet mondott azért, hogy a vállalat segített sikeressé tenni Magyarországot is, és kijelentette, hogy Szuzuki Oszamu erős szövetséges a kétoldalú gazdasági együttműködés folyamatos fejlesztésében, s a kormány ezzel a kitüntetéssel mond neki köszönetet a Magyarország érdekében végzett áldozatos és elkötelezett munkájáért.



"Ön igazolta annak a japán mondásnak az igazságát, mely szerint a bölcs ember nem téved el, a bátor nem fordul vissza" - közölte.



Szijjártó Péter beszédében rámutatott, hogy a vállalat akkor döntött az itteni beruházásáról, amikor ehhez rendkívüli bátorság és sok megelőlegezett bizalom volt szükséges.



"A beruházási döntés a kommunista diktatúrából és tervgazdálkodásból menekülő Magyarország és magyar gazdaság számára felbecsülhetetlen értéket jelentett" - hangsúlyozta.



"Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország és a magyar emberek részesei lehettek és lehetnek a Suzuki sikertörténetének" - fogalmazott.



A miniszter kiemelte, hogy az Esztergomban évről-évre növekvő termelési számok hozzájárultak ahhoz, hogy hazánk immár a világ 16. legnagyobb autóexportőre lehessen.



Továbbá nagyrabecsülését fejezte ki amiatt is, hogy a vállalat még a koronavírus-világjárvány idején is fejlesztésekről határozott, így segítve a munkahelyek megőrzését.