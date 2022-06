Világgazdaság

Kilencven százalékkal zuhant az év eleje óta az európai és amerikai tőzsdei kibocsátások értéke

A hétfőn ismertetett legújabb kimutatás szerint 90 százalékkal zuhant az idei év első öt hónapjában az új tőzsdei kibocsátások értéke Európában és Amerikában, mindenekelőtt az ukrajnai háború, valamint az infláció és a kamatok emelkedése miatt.



A Dealogic piaci adatszolgáltató csoport által a Financial Times című londoni üzleti napilap számára összeállított adatcsomag szerint az idén eddig mindössze 157 vállalat hajtott végre elsődleges nyilvános kibocsátást (IPO) az európai és az amerikai tőzsdéken, és e tranzakciókból alig 17,9 milliárd dollár folyt be.



A Dealogic adatai szerint a tavalyi azonos időszakban 628 vállalat 192 milliárd dollár új tőkéhez jutott európai és amerikai IPO-tranzakciók révén.



A cég ismertetése szerint a világgazdaság egészében is 71 százalékkal, 283 milliárd dollárról 81 milliárd dollárra zuhant az elsődleges nyilvános kibocsátásokkal felhajtott új befektetői tőke értéke, és a tőzsdékre újonnan bevezetett kibocsátások száma is 1237-ről 596-ra esett vissza egy év alatt.



A Dealogic hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a tavalyi év első három negyedévében rekordot döntöttek a IPO-tranzakciók, ugyanis a globális vállalati szektor a koronavírus-járvány idején elhalasztott új kibocsátásokkal egyszerre jelent meg a piacokon.



A cég szerint azonban a legutóbbi adatok arra vallanak, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió okozta idei első negyedévi IPO-visszaesés folyamata továbbra sem fordult vissza, és az új kibocsátások értéke az idei második negyedévben is várhatóan messze elmarad a tavalyi azonos időszakban mért szintektől.