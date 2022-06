Háború

A kormány közzétette a hatalmas kiigazító csomag újabb számait

Szombaton ülésezett a kormány és a Magyar Közlönyben megjelent rendeletek és határozatok alapján érdemi döntéseket hozott. A Portfolio.hu szerint ezzel függhet össze, hogy rendkívüli időpontban, szombat este jelent meg az új közlöny.



Egy új határozatában a kormány tovább részletezi a napokban már bejelentett költségvetési kiigazítást. Az Orbán Viktor által aláírt határozat kimondja, hogy az idei 4,9%-os, és a jövő évi 3,5%-os hiánycél érdekében a Rezsivédelmi Alap és a Honvédelmi Alap felállítása céljából már bevezetett extraprofit adók végrehajtásán túl a központi költségvetés kiadási oldalát érintő intézkedéseket rendeli el.



Az már eddig is ismert volt, hogy a kormány a jelentős költségvetési kiigazító csomagját 3 pillérre építi:

- különadók, adóemelések, 815 milliárd + 100 milliárd forint

- minisztériumi kiadáslefaragás,

- beruházásbefagyasztás, átütemezés.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter többször is hangsúlyozta, hogy a teljes intézkedéssorozat 40%-ban támaszkodik az adóbevételek oldalára, míg 60%-ban a kiadások oldalán hoz javulást. Ezt minden bizonnyal azért állította be így a kormány, mert a piacoknak és befektetőknek általában jobban szokott tetszeni egy kiadáscsökkentés-túlsúlyos csomag.



Az már kiderült, hogy például a kormány pontosan mekkora többletbevételt vár jövőre a különadókból, új adóemelésekből, viszont most először részletezte a kiadás oldali intézkedések méretét.



- A központi költségvetés fejezeti kiadásainak tervezett csökkentése: 2022-ben 10%-os mértékben 581 milliárd forint, 2023-ban 500 milliárd forint. Ennek felelőse a pénzügyminiszter és az idei év tekintetében a határidő július 1., míg a 2023-as év tekintetében a határidő a jövő évi költségvetés benyújtása előtti idő.



- Az állami beruházásokat felülvizsgálat céljából – ide nem értve a kivitelezés alatt levőket – felfüggeszti, amelynek költségvetési hatásaként 2022-ben és 2023-ban összesen 1150 milliárd forint megtakarítás elérendő, illetve érvényesítendő.



Ami viszont talán a legnagyobb érdekessége a határozatnak, hogy kimondja: a rezsicsökkentési szabályok módosítására készül a kormány.



"Felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a visszaélések elkerülése érdekében a rezsicsökkentési szabályok olyan módosítására, amely alapján a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult" - áll a határozatban.