Turizmus

Dél-balatoni vendéglátósok: nehézségeket okoz a szakemberhiány és az új adatszolgáltatási kötelezettség

A vállalkozók elégedettek lesznek, ha sikerül a tavalyi és a tavaly-előtti forgalmat megismételni, amit alapvetően befolyásol majd a hétvégék időjárása. 2022.06.01 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több dél-balatoni vendéglátó üzletben is nehézséget okoz a szakképzett munkaerő hiánya, és a július elsejétől előírt adatszolgáltatási kötelezettség.



Erről Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének (KISOSZ) társelnöke számolt be az MTI-nek szerdán, összegezve a dél-balatoni mikro-, kis-, és családi vállalkozók nyári turisztikai szezonindító fórumán elhangzottakat.



Mint kifejtette, a szakképzett munkaerő hiánya évek óta probléma a balatoni szezonban. Idén súlyosbítja a helyzetet, hogy a pandémia alatt sok volt a pályaelhagyó, és a téli időszakban külföldön, főként az osztrák sícentrumokban munkát vállaló magyarok most nem térnek haza, mivel ezek a centrumok már nyáron is nyitva tartanak.



A kisegítő munkások hiányán a tanévzárókat követően mindig enyhít a diákmunka - tette hozzá a társelnök.



Beszámolója szerint a vállalkozók teljesíthetetlennek tartják a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató központ (NTAK) által július elsejétől a vendéglátó üzletekre és turisztikai attrakciókra is kiterjedő adatszolgáltatási kötelezettséget. A KISOSZ kezdeményezi, hogy a bevezetést legalább fél évvel halasszák el - mondta Kertész Rezső.



Beszélt arról is, hogy tavaly év végén 1400 szezonálisan vagy egész évben üzemelő dél-balatoni vendéglátóhelyet tartottak számon. "Félő, hogy számottevően csökken a vállalkozások száma, ha nem kap valamiféle támogatást ez a pandémia alatt minden tartalékát felélő, és számos újabb kihívással - növekvő rezsi- és beszerzési árak, árualap- és szakemberhiány, háború, alapbérelemelés, növekvő adminisztrációs terhek, stb. - szembesülő szektor" - fogalmazott Kertész Rezső.



Az idei nyári balatoni szezonról szólva azt mondta, a dél-balatoni vállalkozók elégedettek lesznek, ha sikerül a tavalyi és a tavaly-előtti forgalmat megismételni, amit alapvetően befolyásol majd a hétvégék időjárása.