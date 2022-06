Pénzügy

A magyarok több mint fele a digitális fizetést részesíti előnyben

A magyarok több mint fele a digitális fizetést részesíti előnyben a gyorsaság és a kényelem miatt - közölte az EVO Group a Visa partnerségével készült "Fizetési szokások" című nemzetközi reprezentatív tanulmányának eredményét szerdán az MTI-vel.



Az adatokat 14 országban gyűjtötték, a Visa nyolc közép-kelet-európai országban, köztük Magyarországon volt a kutatók partnere.



A tanulmány szerint a magyar fogyasztók 57 százaléka bankkártyával fizet vásárláskor.



A digitális fizetési módot kínáló üzleteket a magyar fogyasztók pozitívan ítélték meg, a válaszadók 84 százaléka szerint ezek a boltok modernek, 31 százalékuk pedig nagyobb biztonságban érzi magát, mivel digitális megoldás higiénikusabb más fizetési módoknál - írják a közleményben.



A felmérés rámutatott arra, hogy Magyarországon a digitális fizetési lehetőségek terjedésére még mindig van lehetőség. A magyar válaszadók 27 százalék mondta, hogy a digitális fizetés lehetőségének hiánya miatt nem tudott legutóbb kártyával fizetni. A digitális fizetés elsősorban a hagyományos piacokon nem érhető el - olvasható a közleményben.



Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője a közleményben kiemelte, arra törekednek, hogy a közép- és kelet-európai régióban, így Magyarországon is támogassák a fizetési ökoszisztéma fejlődését. Egyebek közt új fizetési termékeket, megoldásokat vezetnek be a magyar piacon a partnerbankokkal, elfogadókkal és más pénzügyi intézményekkel együttműködve.



Ilyen kezdeményezés többek között a Visa Tap to Phone megoldás, amely a jelenlegi Androidos okostelefonokat alakítja fizetési terminállá. A májustól Magyarországon is elérhető lehetőséggel élve a kereskedőknek nincs szükségük további eszközre, telefonjukkal és egy internetkapcsolattal szinte bárhol, bármikor képesek költséghatékonyan bankkártyát elfogadni - olvasható a közleményben.