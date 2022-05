Energia

Szijjártó: Magyarország és Horvátország kész a hosszú távú energiabiztonsági együttműködésre

A magyar és a horvát kormány kész a hosszú távú energiabiztonsági együttműködésre, Horvátország így készen áll az Adria kőolajvezeték kapacitásának bővítésére, hogy vészhelyzet esetén is biztosított legyen Magyarország ellátása - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Zágrábban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Davor Filipovic horvát energiaügyi miniszterrel való tárgyalása után leszögezte: Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült kiharcolnia, hogy az Oroszországgal szembeni európai uniós kőolajembargó alól mentességet kapjon a csővezetékes szállítás, így Magyarország ellátása továbbra is biztosított legyen, de a teljes biztonsághoz arra van szükség, hogy hazánk ne csak egy irányból vásárolhasson kőolajat.



Rámutatott, hogy jelenleg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték biztosítja Magyarország ellátását, de fel kell arra is készülni, hogy a tranzit ezen az útvonalon adott esetben ellehetetlenülhet. "Ne felejtsük el, ez a vezeték egy olyan ország területén halad át, amely jelenleg háborúban áll, és hallhattunk különböző fenyegetőzéseket az ukránok részéről arra vonatkozólag, hogy majd a tranzitszállításokat leállítják" - mondta.



Szijjártó Péter kiemelte, hogy délről, Horvátország felől rendelkezésre áll alternatív szállítási útvonal, az Adria kőolajvezeték, amelyet azonban bővíteni kell Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonságának garantálásához. Ennek kapcsán pedig üdvözölte, hogy Horvátország készen áll erre egy hosszú távú energiabiztonsági együttműködés keretében, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon a kellő mennyiség Magyarország ellátásához.



"Jó hírt tudok mondani, mivel megállapodtunk Horvátország energiaügyi miniszterével arról, hogy Horvátország is, Magyarországhoz hasonlóan, készen áll egy hosszú távú energiabiztonsági együttműködésre" - jelentette be a miniszter. Hozzátette: a horvátok készen állnak arra, hogy útvonalat biztosítsanak a kőolajszállítmányoknak Magyarország irányába, amennyiben ilyen szállításokra szükség lesz. A horvátok készen állnak arra is, hogy kibővítsék a Magyarországra irányuló Adria vezeték kapacitását, valamint készen állnak arra, hogy megfelelő mennyiségű szállítási kapacitásokat biztosítsanak hosszú távon Magyarország irányába.



Elmondta, hogy kedd délután már a felek érintett vállalatai tárgyalnak a konkrét technikai részletekről, ugyanis nekik kell tisztázniuk a kapacitáslekötés konkrét idejét és mennyiségét, illetve a vonatkozó tarifákat.

"A legfontosabb tehát az, hogy mind a horvát, mind a magyar kormány készen áll és elkötelezett arra, hogy egy hosszú távú energiabiztonsági együttműködés keretében Horvátországon keresztül szükség esetén, vészhelyzetben, rendelkezésünkre álljon a Magyarország kőolajellátásához szükséges mennyiséget szállítani képes kapacitás" - összegezte Szijjártó Péter.



A miniszter hangsúlyozta: "Magyarország energiaellátása ma biztonságban van, kőolajellátásunk is biztonságban van, azonban fel kell készülnünk arra, hogy adott esetben vészhelyzet jöhet létre".



Sikerült megvédeni a rezsicsökkentés eredményeit, az energiaellátás biztonságát és a jelenlegi üzemanyagárakat is - fogalmazott.