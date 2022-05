Biztosítás

Májusban 2,4 milliárd forintot fizettek viharkárra a biztosítók

A májusi időjárási szélsőségek nyomán a biztosítók 2,4 milliárd forintot fizettek már ki, vagy tartalékoltak kárkifizetésekre, ami valamivel kevesebb, mint tizennyolcezer bejelentéshez kapcsolódik - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kedden az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, tavaly lakásbiztosításokra 9,1 milliárd forintot fizettek ki a biztosítótársaságok az időjárási anomáliák nyomán, mintegy kilencvenötezer bejelentésre.



Az idén május második felében Somogy, Baranya, valamint Bács-Kiskun és Zala megye, a településeket illetően pedig Kaposvár, Vaskút, Madaras, Katymár, Bátaszék, továbbá Szeged, Budapest, Pécs, Szekszárd bizonyult kiemelt viharkár területnek. A bejelentések mintegy hatvan százaléka a jégkárokhoz kapcsolódott. Emellett jellemzően viharkárok, illetve beázások miatt fordultak a biztosítókhoz.



A Mabisz közleménye szerint a viszonylag kisebb károsodások helyreállítására is a korábbi éveknél magasabb összegeket kell szánni a folyamatosan emelkedő építkezési, munkadíj költségeknek, építőanyag árak miatt.



Az időjárási katasztrófa valós pusztításának mértékéhez hozzátartozik az is, hogy a szövetség összegzésében csak a biztosítók kártalanítási tételei szerepelnek, ám a lakóingatlanok több mint egynegyede - egymilliónál is több lakás, családi ház - nem rendelkezik lakásbiztosítással - hívta fel a figyelmet a Mabisz közleményében.