Gazdaság-energia

Energiahivatal: áprilisban stabilizálódtak a földgázárak

Az orosz-ukrán konfliktus, valamint a háború következményeként hozott szankciós intézkedések hatására kiugró márciusi árak után áprilisban alacsonyabb áringadozások mellett 100 euró/megawattóra (MWh) közelében stabilizálódtak az árak a másnapi földgáz piacokon - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) csütörtökön az MTI-vel.



A MEKH áprilisi földgázpiaci elemzése szerint az orosz gáztól való függetlenedés elhúzódó gázpiaci szűkösséget okozhat az európai piacokon, amelynek eredményeként a hosszabb távú árak tovább emelkedtek. Legnagyobb mértékben a 2024-es termék ára nőtt.



Hozzátették, április 28-tól a hónap végéig leállt a szállítás a Jamal-vezetéken, a Török Áramlaton és Ukrajna felől is jelentősen csökkent a forgalom, ugyanakkor az Északi Áramlaton továbbra is stabil mennyiség érkezett. Az orosz szállítások csökkenése ellenére Európa ugyanannyi gázt importált áprilisban, mint egy évvel korábban. A csökkenő orosz forrásokat a norvég vezetékes import kisebb, az LNG-import jelentősebb emelkedése pótolta.



Az áprilisi magyarországi földgázfelhasználás a tavalyi értékhez képest 12 százalékkal volt alacsonyabb. Az időjárás hatását kiszűrve is 8 százalékos volt a csökkenés, amit részben a magas árak okozhattak, de jelentős szerepe volt a gáztüzelésű erőművek karbantartásának is. Magyarország áprilisi földgázszükségletének 89 százalékát fedezték importforrások, 11 százalékát biztosította a hazai termelés.



Arra is kitértek, hogy áprilisban megkezdődött a betárolási időszak. Mivel tavaly áprilissal összevetve 14 százalékkal kevesebb kereskedelmi forrás állt rendelkezésre, a betárolás üteme némileg elmaradt az előző évitől. Elsősorban a csökkenő mértékű kiszállítás eredményeként azonban az előző hónaphoz képest bővült a rendelkezésre álló források nagysága. A tárolók így 14 terawattóra (TWh) körüli készletszinttel zárták a betárolási időszak első hónapját, ami 20 százalékos töltöttségi szintnek felelt meg - olvasható a hivatal közleményében.