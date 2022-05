Gazdaság

Jól teljesítettek tavaly a McDonald's-ok Magyarországon

A magyarországi McDonald's éttermeket működtető Progress Étteremhálózat Kft. 2021-ben 6,765 milliárd forintra növelte adózott eredményét az előző évi 3,668 milliárd forintról - közölte a kft. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán.



A vállalat nettó árbevétele 51,386 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 37,408 milliárd forint után a mérlegbeszámoló szerint.



Az árbevétel legnagyobb része, 43,510 milliárd forint a vendéglátásból származó éttermi bevétel, a fennmaradó 7,875 milliárd forint pedig a franchise és royalty díjakból állt össze.



A BÉT honlapjára feltett vezetői jelentés szerint a vállalat üzleti környezete az elmúlt években jelentősen megváltozott. A koronavírus-járvány miatt világszerte életbe léptetett hatósági rendelkezések a teljes turizmus-vendéglátás ágazat forgalmát jelentősen befolyásolták, a társaságra is nagy hatással voltak.



A járvány következtében az év első harmadában az éttermek nyitva tartásának korlátozása miatt csökkent a vendégek száma. Ugyanakkor a járvány megfékezése érdekében hozott hatósági intézkedések már kevésbé rengették meg a társaság működését, és éttermeinek üzemeltetését, mint 2020-ban.



Hozzátették, hogy a vállalat eredményes működését nagy mértékben segítették a kormányzati intézkedések is, mint például az elviteles termékek áfa-tartalmának csökkentése és a vendéglátó szektorban alkalmazott ágazati munkahelymegtartó bértámogatás.



Arra is kitértek, hogy a társaság Kaposváron, Pápán, Kisvárdán és Ózdon új McDonald's éttermeket nyitott, így négy autós egységgel bővítette a magyarországi hálózatot. Emellett 23 saját és helyi franchise partnerek által üzemeltett éttermet alakítottak át, és a társaság vállalta, hogy 2023 végéig az összes magyarországi McDonald's étterem felújítását elvégzi.



A McDonald's Corporation 2019-ben állapodott meg Scheer Sándor vállalkozóval magyarországi vállalata tulajdonának átruházásáról. A 2019-es cégbírósági bejegyzést követően hozta létre a vállalkozó a Progress Étteremhálózat Kft.-t.