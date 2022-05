Turizmus

Turisztikai ügynökség: 2022-ben rekordbevétel várható a magyar szállodákban

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2022-ben rekordbevételre lehet számítani a magyar szállodákban - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerdán az MTI-vel.



Az automatikus adatszolgáltatás szerint márciusban 992 aktív szálloda volt a NTAK rendszerében. A közlemény megjegyzi: a magyar szállodák száma növekedett, 2019 márciusában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) még 945 szállodát tartott nyilván.



Az előfoglalási adatok és a tendenciák alapján a turisztikai ágazat idén megközelíti a 2019-es év teljesítményét, a szálláshelyek telt házzal üzemeltek a húsvéti hosszú hétvégén, és pünkösdkor is így fognak. Az idén rekordárbevétel, minden eddigit meghaladó vendégszám várható a hazai szállodákban. Az összesített turisztikai forgalom az év végéig meghaladhatja a 37 millió vendégéjszakát, ami 25 százalékkal több, mint 2021-ben, és mintegy 10 százalékkal marad el a 2019-es rekordév eredményeitől - írja az MTÜ.



A közlemény emlékeztet: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) 2019-ben kezdte meg működését. Az azóta eltelt 3 évben a rendszer bebizonyította, hogy Európában egyedülálló módon a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (MTÜ) van valós képe a teljes hazai szálláshely-szektor forgalmi, statisztikai adatairól. Az NTAK-ba a szálláshelyek naponta, online, automatikusan küldenek statisztikai információkat, ezzel biztosítva, hogy az adatok teljeskörűek, pontosak és garantáltak a rendszerben.



A közlemény kitér arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal számára a szálláshelyek önbevallásos módon küldenek adatot, ebből adódóan a KSH által a szállodákról közzétett adatok nem teljeskörűek. Ennek az ellentmondásos helyzetnek vet hamarosan véget az MTÜ és a KSH közötti megállapodás, amelynek eredményeként a szálláshelyek kizárólag az NTAK-ba küldenek adatot az eddigi online formában, és a későbbiek folyamán a KSH is ezeket fogja használni. Ezzel tovább csökkennek a szálláshelyek adminisztrációs terhei, valós és koherens, a teljes szektorra kiterjedő adatokat publikálhat a KSH is - írja az MTÜ közleményében.