USA

Az amerikai tőzsdefelügyelet vizsgálatot indított Elon Musk Twitter-felvásárlása ügyében

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított Elon Muskkal szemben a Twitter felvásárlása ügyében, mert a SEC szerint Musk az üzletkötés többhetes folyamata során késve nyújtott be egy fontos dokumentumot - jelentette a The Wall Street Journal (WSJ).



A mérsékelt jobboldali üzleti-politikai napilap online tudósítása szerint a SEC szabályozása előírja a részvényeseknek, hogy hozzák nyilvánosságra, ha 5 százaléknál nagyobb tulajdoni hányadra tesznek szert egy gazdasági társaságban.



A WSJ információi szerint Elon Musk ennek eleget is tett, de csak 2022. április 4-én - tíz nappal azután, hogy elérte a kérdéses tulajdonhányadi arányt.



A fenti szabályozás célja, hogy lehetővé tegye a többi részvényes számára, hogy előre tájékoztassák őket, ha az adott vállalatot felvásárlási ajánlattal keresték meg.



A Wall Street Journal úgy véli, a 10 napos késedelem lehetővé tette, hogy Elon Musk további részvénycsomagot vásároljon a mikroblogot üzemeltető vállalatban anélkül, hogy erre figyelmeztette volna a Twitter többi részvényesét.



Az amerikai üzletember és befektető április 4-i nyilatkozata felfedte, hogy már március 14-én meghaladta az 5 százalékot a közösségi médiumban megszerzett tulajdoni hányada, vagyis ezt már március 24-én közzé kellett volna tennie.



A Tesla alapítója és vezetője ezt elmulasztotta, és az ezt követő részvényvásárlásai eredményeképpen 9,2 százalékos tulajdonrészt szerzett a Twitterben. Ezt csak április 4-én jelentett be hivatalosan.



Az 5 százalék és a 9,2 százalék közötti különbséget jelentő 4,2 százalékos tulajdonrész-különbözetet 38,20 és 40,31 dollár közötti részvényenkénti áron vásárolta meg, amely vélhetően jóval alacsonyabb volt, mint akkor lett volna, ha már március 24-én nyilvánosan bejelenti az 5 százalékos tulajdoni hányad megszerzését.



Tekintettel arra, hogy a Twitter-részvények tőzsdei ára 49,97 dollárra ugrott aznap, amikor Elon Musk végül nyilvánosságra hozta megvásárlásukat, az amerikai mágnás a késedelmes bejelentéssel vélhetően közel 145 millió dollárt takarított meg - mutatott rá Daniel Taylor, a Pennsylvaniai Egyetem számvitel professzora.



Az értékpapír- és tőzsdei jogi szakértők már április 4-én felhívták a figyelmet, hogy Elon Musk fenti lépése újabb jogi vizsgálatot eredményezhet a SEC részéről.



Nem ez az első eset ugyanis, hogy a dél-afrikai születésű amerikai milliárdosnak - aki a Forbes magazin szerint jelenleg a világ leggazdagabb embere - meggyűlik a baja az amerikai tőzsdefelügyelettel. A SEC már 2018-ban is beperelte őt, mert állítólag félrevezette a Tesla részvényeseit azzal a mára már hírhedté vált Twitter-üzenetével, amelyben bejelentette: azt tervezi, hogy 420 dolláros részvényenkénti áron tőzsdére viszi a Tesla céget.

Elon Musk végül peren kívül megegyezett az ügyben, és azóta jogilag kötelezték, hogy minden egyes, a Tesla-céghez kapcsolódó Twitter-üzenetét, amelyet a személyes oldalán közzétesz, előzetesen véleményeztesse ügyvéddel.