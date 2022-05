Energia

Szakértő: munkahelyek százezreit veszélyeztetné az orosz gázimport leállása Németországban

Munkahelyek százezrei kerülnének veszélybe Németországban, ha Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának következtében leállna az orosz földgázimport - emelte ki a szövetségi kormány mellett működő független gazdaságpolitikai tanácsadó testület, az úgynevezett gazdasági bölcsek tanácsának egyik tagja egy keddi interjúban.



Achim Truger a Rheinische Post című lapban közölt interjúban hangsúlyozta, hogy az oroszországi gázszállítások megszűnése "a legtöbb számítás szerint mély recessziót váltana ki".



Az import leállítása miatt "félmillió munkahely szűnhet meg", és az ipar "hosszabb távon is komoly károkat szenvedhet" - mondta az duisburgi-esseni egyetem (Universität Duisburg-Essen) kutatója.



Hozzátette, hogy a gazdaságot fenyegető veszélyek ellenére indokolt a háztartások és a szociális intézmények gázellátásának jogszabályban előírt rangsorolása, de a magánfogyasztóknak is takarékoskodniuk kell az energiával. A háztartásoknál "nagy a megtakarítási potenciál", például a fűtési beállítások vagy a melegvíz-felhasználás optimalizálása révén, ugyanakkor az energetikai felújítást is támogatni kell.



A közlekedés területén is van tennivaló, az üzemanyagfogyasztás csökkentése érdekében általános sebességkorlátozást kell elrendelni - mondta Achim Truger.



Arról is szólt, hogy hosszabb ideig magas marad az infláció - amely áprilisban 41 éve a legmagasabb, 7,4 százalékos volt, -, és csak 2023-ban várható enyhülés. Ezért érthető, hogy a szakszervezetek béremelést követelnek, de ügyelni kell, hogy ne alakuljon ki "ár-bér spirál", különben az Európai Központi Banknak "le kellene fojtania a gazdaságot".



A gazdasági bölcsek tanácsa öt tagból áll, az államfő nevezi ki őket a szövetségi kormány javaslatára, megbízatásuk öt évre szól. A mintegy húsz szakértővel együtt tevékenykedő független testület évente kétszer készít előrejelzést a német gazdaságban várható folyamatokról. Legutóbbi, március végén kiadott prógnózisa szerint az Európai Unió legnagyobb gazdasága az idén 1,8 százalékkal növekedhet. Az előző, tavaly novemberi előrejelzésében még 4,6 százalékos bővülést valószínűsítettek 2022-re.



Németországban az ukrajnai háború előtt 55 százalék volt az orosz import aránya a földgázfelhasználásában. A szövetségi kormány igyekszik csökkenteni a függőséget, legutóbbi, április végi adatai szerint az orosz földgáz arányát sikerült 35 százalékra csökkenteni.