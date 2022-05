Ukrajnai háború

Megtiltotta az üzleti szolgáltatások oroszországi exportját a brit kormány

2022.05.04 16:01 MTI

Megtiltotta az üzleti szolgáltatások oroszországi exportját a brit kormány. A szerdán bejelentett intézkedés az Ukrajna elleni orosz háború miatt érvénybe léptetett újabb brit szankciócsomag része.



Liz Truss brit külügyminiszter a lépést indokló nyilatkozatában közölte: a szolgáltatásexport tilalma elvágja Oroszországot az üzleti tevékenység lehetőségétől olyan szektorokban, amelyek kritikus fontosságúak az orosz gazdaság számára.



A szankciók alapján az orosz üzleti vállalkozások nem vehetik igénybe brit könyvvizsgálói, menedzsertanácsadási és PR-vállalatok szolgáltatásait.



A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint Oroszország erőteljesen függ a nyugati szolgáltatási vállalatoktól a feldolgozóipari termékek gyártásában és exportjában, és importjának tíz százalékát az ilyen jellegű szolgáltatások adják.



A tárca szerdai bejelentése szerint érvénybe lépett az az új törvény is, amelynek alapján a közösségi médiafelületek, az internetszolgáltatók és a mobileszközökön használatos alkalmazások forgalmazói kötelesek blokkolni két orosz médiaszolgáltató, az RT és a Szputnyik által terjesztett tartalmakat.



A brit külügyminisztérium szerint e két orosz médiacég jelentős dezinformáció-forrásként működik.



Chris Philp, a médiaügyekért is felelős brit kulturális minisztérium technológiai és digitális kérdésekkel foglalkozó államtitkára az új szankciók szerdai bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: az RT és a Szputnyik túl hosszú ideje terjeszt "komoly híreknek álcázott veszélyes képtelenségeket" az Ukrajna elleni orosz invázió igazolása érdekében.



E két médiaszervezet Nagy-Britanniában már nem végezhet közvetlen műsorszóró tevékenységet, és az új törvény alapján honlapjaik, a közösségi médiafelületeken lévő oldalaik és mobilalkalmazásaik sem lesznek elérhetők - hangsúlyozta az államtitkár.



A műsorszóró engedélyek kiadásáért is felelős brit távközlési felügyelet (Ofcom) márciusban vonta vissza az RT televízió nagy-britanniai műsorszolgáltatási jogosítványát, azzal az indokolással, hogy a hatóság nem tartja alkalmasnak az RT nagy-britanniai műsorszórási jogosultságának birtokosát, a TV Novosztyit e jog további gyakorlására.



A brit kormány hasonló szankciókat léptetett érvénybe a Szputnyikot irányító orosz állami médiacég ellen is.



A londoni külügyminisztérium szerdán további orosz médiacégek és újságírók ellen rendelt el szankciókat álinformációk terjesztése címén. Köztük van Jevgenyij Poddubnij és Alekszandr Koc, az összoroszországi állami televízió, illetve a Komszomolszkaja Pravda haditudósítói.



A tárca tájékoztatása szerint London az ukrajnai háború kitörése óta eddig 1600 orosz személy és vállalat, illetve állami szerv ellen léptetett érvénybe szankciókat.