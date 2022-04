Gazdaság

Elindult a fiatalok startup vállalkozásának létrehozását támogató Start program

Tizenkilenc pályázó került be a fiatalok induló vállalkozásának létrehozását támogató Start programba, amelyet a Nemzeti Tehetség Központ a Design Terminal szakmai támogatásával szervez; a résztvevők a pénzügyi támogatás mellett vállalkozásfejlesztési képzéseken vehetnek részt és mentorálást is kapnak.



Rácz Zsófia, a Miniszterelnökség fiatalokért felelős helyettes államtitkára a pénteki budapesti nyitó eseményen elmondta: az ösztöndíjprogram kifejezetten azokat a fiatalokat támogatja, akiknek még csak egy ötletük van, de a vállalkozásuk indításához segítségre van szükségük.



A helyettes államtitkár jelezte: a munka világába való belépéskor a fiatalok közül sokan alkalmazottként helyezkednek el, őket támogatja például a január 1-től hatályba lépett szja-mentesség a 25 év alattiak esetében. Ugyanakkor szeretnének segítséget nyújtani azoknak a fiataloknak is, akik megpróbálnak újat, innovatívat létrehozni - hangsúlyozta.



Ismertette: az először elinduló Start program résztvevői 3 millió forintot kapnak vállalkozásuk megalapozásához, és közülük kettő elnyerhet még 5 millió forintot. Emellett a következő hetekben sikeres, kiemelkedő eredményeket elért mentorok is segítik őket.



A helyettes államtitkár kiemelte: három témakörben lehetett pályázni, a legtöbben a koronavírus utáni időszak újratervezésének témáját választották.



Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője kiemelte: bíznak abban, hogy az elnyert támogatással a résztvevők sikeres és a társadalom számára hasznos vállalkozást tudnak majd indítani.



Jónás László, a Design Terminal szakmai vezetője elmondta: a program kialakításakor azt tartották szem előtt, hogy az a fiatal innovátorok számára a lehető leghasznosabb legyen, de az első résztvevők tapasztalatai alapján módosíthatják majd.



A Nemzeti Tehetség Központ tájékoztatása szerint 101 fiatal ötletgazda jelentkezett a meghirdetett programra. Az érdeklődők 58 százaléka egyetemistaként adta be pályázatát. Budapesten kívüli településekről 56 százalékuk jelentkezett.



Három kihívásra lehetett jelentkezni. Újrakezdés címszó alatt a koronavírus utáni időszak újratervezéséhez, Generációs összefogás témában a fiatalok és az idősebb generáció közti párbeszéd kiépítéséhez, Online vagy offline tematikában pedig a valódi és a virtuális tér közötti átjáráshoz vártak ötleteket a szervezők.



Az összes jelentkezőt nézve a járvány utáni újrakezdés nyert pár százalékkal, de programba bejutott résztvevőknél már a generációs összefogás lett a legkedveltebb téma. Az innovátorok 38 százaléka szeretné ezt a kérdéskört megoldani, míg a másik két témára 31-31 százalékuk választása esett.



A végső válogatásba 19 pályázó - csapat és egyéni jelentkező - került be, ők április 29-én kezdték meg a 6 képzési alkalomból álló programot.

Az ösztöndíjprogram a Nemzeti Tehetség Program része, amelynek köszönhetően évente 300-350 ezer tehetséges fiatal vehet részt a tehetsége kibontakoztatását segítő programban.