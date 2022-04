Gazdaság

ITM: az élelmiszerárstop meghosszabbításával tovább tartanak a helyszíni ellenőrzések is

Az élelmiszerárstop meghosszabbításával tovább tartanak a helyszíni ellenőrzések is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a kormány a továbbiakban is védi a magyar családokat a nemzetközi folyamatok és a háború okozta áremelkedések következményeitől. Az egyes élelmiszerekre bevezetett, újabb két hónappal meghosszabbított árkorlátozás betartását július elsejéig az ország minden részében számon kéri a fogyasztóvédelem. A kormányhivatalok szakemberei február óta mintegy kétezer üzletben vizsgálták az árakra, készletre és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesülését.



A kormány korábban a tavaly október közepi szinten rögzítette a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirkefarhát és a 2,8 százalékos UHT tehéntej legmagasabb árát. Az élelmiszerárstopot a napokban két hónappal, 2022. július elsejéig hosszabbították meg - írták.



A tájékoztatás szerint a fogyasztóvédelmi szakemberek az elmúlt időszakban mintegy kétezer boltban végeztek helyszíni ellenőrzést, 203 esetben tártak fel mulasztásokat. 137 üzlet alkalmazott a hatóságinál magasabb árat, az esetek több mint felében az étolajat kínálták az előírtnál drágábban. A hatóság mostanáig 167 mulasztóra szabott ki összesen több mint 32 millió forint bírságot. A legnagyobb tételt, 1,8 millió forintot kétszer rótták ki nemzetközi áruházláncok Fejér megyei egységeire. A legsúlyosabb szankcióval sújtott üzletek egyik érintett termékből sem tartották készleten a rendelkezések szerinti mennyiséget.



A közleményben Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár elmondta: "az ellenőrzési tapasztalatok összességében kedvezőek, a felkeresett kereskedők túlnyomó többsége számára nem jelent gondot az árstop betartása. A vizsgálatokat a következő hónapokban is folytatjuk annak érdekében, hogy a vásárlók valóban olcsóbban juthassanak hozzá a korlátozott árú élelmiszerekhez".