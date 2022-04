Ukrajnai háború

Szijjártó: úgy fizetünk az orosz gázért, hogy az megérkezzen

"Számunkra nem kérdés, hogy úgy fizetünk az orosz gázért, hogy az megérkezzen" - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Zágrábban, Gordan Grlic-Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.



Az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés, a kormánynak pedig kötelessége, hogy garantálja a biztonságot - mondta a tárcavezető.



Hozzátette: Magyarország elvégezte a házifeladatát, azonban azt is látni kell, hogyha nem lesznek új földgázforrások, ha nem lesznek új szállítási útvonalak, akkor meg fog maradni az Oroszországból származó földgáz szerepe Közép-Európában, sőt egész Európa ellátásában.



Szijjártó Péter szerint az energiaellátás nem filozófiai, hanem fizikai kérdés. Jelentős infrastrukturális beruházások végrehajtása nélkül az orosz energiahordozóktól való függetlenedés lehetetlen - szögezte le.



Elmondta, itt, a térségben erre példa lehet az Omisaljban épült, krki LNG-terminál (cseppfolyósított földgáz-terminál) kapacitásának bővítése. De ennek Magyarország szempontjából csak akkor lenne érezhető hatása, hogyha a horvát földgázszállító rendszert is modernizálnák. Magyarország elvégezte házifeladatát és fizikailag akár 7 milliárd köbméternyi földgázt is tud fogadni évente Horvátország irányából - fejtette ki a miniszter.



"Mert azt senki nem várhatja el tőlünk, hogy a háború árát a magyar emberekkel fizettessék meg" - húzta alá.



A külgazdasági és külügyminiszter a Horvátországgal való együttműködésről elmondta: idén ünneplik a diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulóját, és ebben az időszakban nagyon sokat tettek a két ország közötti barátság és szövetség megerősítése érdekében.



A tavalyi évben az együttműködés rendkívüli sikert hozott. Hatalmas rekordot döntött a két ország közötti kereskedelmi forgalom: 52 százalékos növekedést követően 3,8 milliárd eurót ért el. És hogy a lendület nem áll meg, mutatja a tény, hogy az év elején már egy 65 százalékos növekedést mértek - mutatott rá tárcavezető.



Hozzátette: a gazdasági együttműködés további erősítéséhez szükséges új határátkelőhelyeket nyitni. Ezért fontos, hogy megépüljön a híd Murakeresztúrnál, valamint Sároknál és Zákánynál is új határátkelőhelyek jöjjenek létre. 2024-re pedig az elkészül az M6-os autópálya összeköttetése Horvátországgal - magyarázta.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy fontos kapcsolat a két ország között a Nyugat-Balkán stabilitása iránti közös elkötelezettség is.



Mint mondta, pontosan tudják, hogy a Nyugat-Balkán stabilitásához elengedhetetlenül fontos Bosznia és Hercegovina stabilitása. Mint ahogy az is, hogy ehhez a stabilitáshoz az kell, hogy mind a három államalkotó nemzetnek az akaratát tartsák tiszteletben.

Ezért Magyarország nem támogatja a Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagjával szembeni nyugat-európai politikai hajtóvadászatot és a vele szemben bevezetett szankciókat. Viszont támogatja azt a horvát megközelítést, amely szerint a bosznia-hercegovinai államelnökség horvát tagját a horvát közösségnek kell megválasztania - mondta a diplomácia vezetője.



"Ebben az ügyben Gordan barátom rendszeresen felszólal Brüsszelben, és én soha nem mulasztom el az alkalmat, hogy támogassam e törekvéseiben" - jelezte a miniszter.



Gordan Grlic-Radman újfent gratulált magyar kollégájának az április 3-ai országgyűlési választásokon elért sikerhez.



Kifejtette: nagy változásoknak lehetnek tanúi az utolsó időkben, és ilyen esetekben, mint például a világjárvány vagy a földrengés, a szomszédos országok egymásra vannak utalva. Ugyanúgy van ez most az ukrán helyzettel is - mondta.



Horvátország álláspontja jól ismert: befogadja a menekülteket és fegyveres erőket küld a Magyarországon állomásozó NATO-harccsoportba.



"Egyetértettünk abban, hogy meg kell akadályozni a háború átterjedését más országokra, valamint abban is, hogy Bosznia-Hercegovinának működőképesnek kell lennie, ehhez pedig meg kell reformálni a választási törvényt" - húzta alá a horvát miniszter.