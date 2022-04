Ukrajnai háború

Szijjártó: a bolgár és a szerb energiaügyi miniszter is megerősítette, hogy zavartalan az orosz gázszállítás

A gázszállítás jelentős része az úgynevezett déli útvonalon keresztül érkezik hazánkba, így fontos fejlemény, hogy az orosz Gazprom nemrég leállította a szállítást Lengyelország mellett Bulgária irányába is. 2022.04.27 15:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bolgár és a szerb energiaügyi miniszter is megerősítette, hogy zavartalanul, szerződés szerint zajlik az orosz földgáz szállítása Magyarországra a Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül vezető útvonalon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy egyeztetett a szerb energiaügyi miniszterrel, aki tudatta, hogy megérkezett országába a szerződés szerint várt mennyiség, amelynek egy része Szerbiában marad, egy része pedig továbbmegy Magyarországra.



Tájékoztatása szerint ezután beszélt Alekszandr Nikolov bolgár energiaügyi miniszterrel is, aki megerősítette, hogy tiszteletben fogják tartani a tranzitra vonatkozó szerződéseiket.



Szijjártó Péter közölte: magyar idő szerint kora délután személyesen ellenőrizte a helyzetet, akkor minden változatlanul zajlott, a napi nagyjából 10 millió köbméter gáz időarányos része megérkezett Magyarországra.



"Egyelőre úgy látjuk, hogy a tranzitútvonal működése zavartalan, de természetesen fokozottan figyelünk, kapcsolatban vagyunk a bolgár és a szerb, valamint az orosz kollégákkal is" - hangsúlyozta.



A miniszter emlékeztetett rá, hogy a gázszállítás jelentős része az úgynevezett déli útvonalon keresztül érkezik hazánkba, így fontos fejlemény, hogy az orosz Gazprom nemrég leállította a szállítást Lengyelország mellett Bulgária irányába is.



Mint közölte, előző nap kapcsolatba léptek a bolgár hálózatot üzemeltető Bulgartransgazzal, amely leszögezte, hogy a bejelentett lépéstől függetlenül a tranzit továbbra is zavartalanul üzemelni fog.



Ezt a Gazprom is megerősítette, arról számolva be, hogy a Szerbiának és Magyarországnak szánt gázt megindítják a vezetéken keresztül - tette hozzá.