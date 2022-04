Gazdaság

Cofidis: nőtt a magyarok hitelfelvételi kedve

Nőtt a magyarok hitelfelvételi kedve: a megkérdezettek 12 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, ez 5 százalékponttal haladja meg a tavaly augusztusban mértet - derült ki a Cofidis Hitel Monitor 2022 első negyedévében végzett reprezentatív kutatásából, amelynek részleteit kedden közölték az MTI-vel.



A választ adók 11 százaléka a családi kassza egyensúlyban tartása miatt venne fel hitelt. Jellemzően egy váratlan, nagyobb kiadás felmerülését említették, például kazáncserét, amit egy összegben nem tudnának kifizetni.



A válaszadók harmada kényelmesen kijön a jövedelméből, ugyanakkor a magyarok kétharmadának hiányos a családi kasszája. Ez a hiány havi szinten a többségnek (34 százalék) mintegy 100 ezer forintot jelent.



A családi pénzügyeket vizsgáló kutatásból kiderült: a magyarok többsége szerint úgy is lehet közös kasszán egy pár, ha a bankszámlájuk nem közös. A többség számára a közös kassza feltétele, hogy a pár a bevételeik legnagyobb részének elköltéséről egyeztessen egymással. Csupán a magyarok 37 százaléka gondolja úgy, hogy ez akkor valósul meg, ha minden bevételük közös számlára érkezik és közösen is használják azt fel. Külön számlája a legtöbbeknek van, azonban a közös háztartásban élő párok alig több mint harmada fér hozzá kölcsönösen egymás számlájához, továbbá harmaduk rendelkezik közös bankszámlával. A közös bankszámlával rendelkező párok túlnyomó többsége (93 százalék) úgy gondolja, hogy könnyebb átlátni a család pénzügyeit, ha közös a bankszámla.



Az állandó kiadásokat (rezsi, élelmiszer) a legtöbben közösen tartott pénzből finanszírozzák. Ugyanakkor azoknál a pároknál, ahol nincs ilyen rendszer, a férfiak inkább hajlamosak azt gondolni, hogy ők a családfenntartók és ők fizetik a kiadások nagyrészét, míg a nők egy sokkal kiegyenlítettebb viszonyról számolnak be.



Pénzt adni és pénzt kapni a válaszadók fele szokott a párjától, de a nők esetében inkább jellemző (61 százalék), hogy valamilyen rendszerességgel pénzt kapnak a partnerüktől.



A Cofidis Hitel Monitor kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készíti 500 fős mintán online adatfelvétellel évente négy alkalommal 2011 óta. Az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.



A Cofidist Franciaországban alapították 1982-ben, székhelye Lille, többségi tulajdonosa a Credit Mutuel Bank. A világszerte több mint 5000 munkavállalót foglalkoztató hitelintézet 9 országban van jelen: Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Belgium, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország. A magyar fióktelep 2006-ban kezdte meg tevékenységét személyi kölcsön, áruhitel, adósságrendező hitel termékeivel, néhány éve autófinanszírozási lehetőségekkel és nagyobb összegű (akár 10 millió forintos) személyi kölcsönökkel bővült a portfólió, tavaly óta pedig az MNB által minősített fogyasztóbarát személyi hitel is elérhető a hitelintézetnél.