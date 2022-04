Világgazdaság

Elon Musk megvásárolja a Twittert

Elfogadta hétfőn a Twitter mikroblog-szolgáltató vezetősége Elon Musk amerikai üzletember körülbelül 44 milliárd dolláros vételi ajánlatát, így a világ egyik leggazdagabb emberének kezébe kerül az egyik legbefolyásosabb közösségi médiaplatform - számolt be az amerikai sajtó.



A megállapodás értelmében a Twitter részvényesei a tervezett tranzakció lezárásakor 54,2 dollárt kapnak minden egyes törzsrészvényért. A hétfői megállapodásban szereplő részvényenkénti ár magasabb, mint az a nagyjából 48 dolláros árfolyam, amelyen a társaság papírjai még Musk első bejelentése előtt forogtak, de lényegesen alacsonyabb, mint a tavalyi, 70 dolláros részvényárfolyam.



Musk április 14-én tett ajánlatot a Twitter megvásárlására, részvényenként 54,2 dolláros áron, ezzel 43,39 milliárd dollárra értékelve a céget. Az egyebek között a Tesla céget is irányító Musk ezután azt mondta, hogy ez az ajánlat "a legjobb és az utolsó", és a lap forrásai szerint a cég igazgatótanácsának elnökével, Bret Taylorral folytatott beszélgetésén megerősítette, hogy nem áll szándékában megemelni a felvásárlásra szánt összeget.



A piac akkor arra számított, hogy a Twitter elutasítja Musk ajánlatát, mivel a cég igazgatósága április 15-én megállapodott egy újabb részvénykibocsátásról, védekezésül a Tesla Inc. vezetője által kezdeményezett felvásárlás ellen.



A Twitterben 9,2 százalékos részesedéssel rendelkező Musk azonban a múlt héten közölte, hogy 46,5 milliárd dolláros forrással rendelkezik az ügylet finanszírozására, és kész közvetlen kivásárlási ajánlatot tenni a részvényeseknek. Ezt követően megváltozott a Twitter vezetőinek álláspontja, és megegyeztek, hogy tárgyalnak Muskkal.



A milliárdos a Twitter felvásárlását azzal magyarázza, hogy a közösségi hálózatot "a szólásszabadság platformjává" kívánja tenni szerte a világon. A hónap elején Musk egy konferencián azt mondta, "nem egyfajta pénzszerzési módként" tekint a Twitterre. Az üzletember nem nyilatkozott nyilvánosan arról, hogy visszaállítaná-e Donald Trump korábbi amerikai elnök fiókját, amelyet röviddel a január 6-i zavargások után végleg letiltott a vállalat.



Trump hétfőn a Fox News amerikai televíziónak kijelentette: akkor sem tér vissza a Twitterre, ha a fiókját visszaállítják. A volt elnök elmondta, hogy a terveknek megfelelően, a következő héten hivatalosan is csatlakozik a saját Truth Social nevű platformjához. "Nem lépek fel a Twitterre, maradok a Truth-nál. Remélem, Elon megveszi a Twittert, és javítani fog rajta, ő egy jó ember" - fogalmazott.