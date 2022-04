Pénzügy

MNB: a pénzügyi termékösszehasonlító oldalak legyenek objektívek és közérthetőek!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetői körlevélben szólították fel a pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat összehasonlító internetes oldalakat működtető pénzpiaci közvetítőket, hogy az ott elérhető információk objektívek, kiegyensúlyozottak, megalapozottak és közérthetőek legyenek.



Az MTI-nek küldött hétfői közleményük szerint a jegybank célja, hogy a fogyasztókat megtévesztő módon ne befolyásolják, továbbá biztosítsák azt, hogy a fogyasztók kiegyensúlyozott, áttekinthető tájékoztatást kapjanak az összehasonlított termékekről, szolgáltatásokról.



A közvetítőkön túl az MNB elvárásokat és jó gyakorlatokat fogalmazott meg a pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végző pénzügyi intézmények, valamint önálló engedéllyel rendelkező jelzáloghitel közvetítő függő ügynökök részére is.



A körlevélben az MNB egyebek között rögzítette, hogy a közvetítők törekedjenek arra, hogy kínálatukban minél több, a hazai piacon elérhető terméket hasonlítsanak össze. Abban az esetben, ha a ténylegesen megjelenített ajánlatok nem fedik le a teljes piacot, ennek tényét is tüntessék fel.



A jegybank elvárja, hogy az összehasonlító oldal nyitólapján vagy a nyitólapról könnyen és közvetlenül elérhető menüpontban tájékoztassa a fogyasztót a felületet üzemeltető személyéről, elérhetőségéről, annak közvetítői minőségéről, tevékenységi engedélyének számáról, tulajdonosairól, az adatkezelésre és a panaszkezelésre vonatkozó szabályokról, illetve felügyeleti szervéről.



Mint írták, a körlevélben felszólítják a közvetítőket: egyértelműen jelenítsék meg, ha az ajánlat csak bizonyos feltételek teljesülése esetén érvényes, és tüntessék fel az igénybevételének alapfeltételeit, valamint az azt kizáró okokat is.



Az összehasonlítás során további elvárás, hogy az egyes ajánlatok jellemzői azonos időtartamra vonatkozó szerződéses feltételek alapján jelenítsék meg, valamennyi díj, költség, kedvezmény figyelembevételével.



Hangsúlyozták: a jegybank kiemelt feladata a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartása, valamint a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelme, a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése.