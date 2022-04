Háború

A szupermarketek az ukrán válság miatt korlátozzák az étolaj vásárlását

Európában számos nagy szupermarketlánc korlátozza vagy korlátozni fogja a vásárlók által vásárolható étolaj mennyiségét, ami az ukrajnai konfliktus okozta hiánynak és a fogyasztási szokások megváltozásának tudható be. A brit élelmiszer-felügyelet szerint a volt szovjet köztársaságból származik a napraforgóolaj-ellátás "jelentős része".



A Tesco, a Morrisons és az előkelő áruházlánc, a Waitrose mind megerősítette a médiának, hogy felső határt vezettek be az egy vásárló által megvásárolható étolajos palackok számára.



"Annak érdekében, hogy minden vásárlónk továbbra is hozzájuthat ahhoz, amire szüksége van, ideiglenesen három darabos vásárlási limitet vezettünk be vásárlónként az étolaj-kínálatunk termékeire" - írta közleményében a Tesco, megnyugtatva a vásárlókat, hogy "az üzletekben és online is megfelelő az étolajok elérhetősége".



A Waitrose és a Morrisons hasonló lépést tett, de vásárlónként csak két tételre korlátozta a vásárlást.



Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája szerint Ukrajna és Oroszország együttesen a napraforgóolaj globális kereskedelmének 53%-áért, a búza 27%-áért felelős.



A Mintec elemzői szerint a katonai konfliktus következtében a napraforgóolaj ára az Egyesült Királyságban a februári tonnánkénti 1130 fontról 60%-kal 1800 font fölé ugrott márciusban. Az olajhiány arra késztette a gyártókat és az éttermeket, hogy megváltoztassák a recepteket, és más típusú olajjal helyettesítsék.



A fogyasztás megváltoztatása miatt az étolaj ára, amely már az ukrajnai konfliktus kezdete előtt is emelkedett, az ellenségeskedések kirobbanásakor az egekbe szökött. Április elejére az árak 22%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt - jelentette a The Guardian a NielsenIQ elemzésére hivatkozva.



A napraforgóolaj más típusú olajokkal való sürgős helyettesítésének szükségessége arra késztette az Egyesült Királyság Élelmiszer-szabványügyi Hivatalát, hogy figyelmeztesse a fogyasztókat az élelmiszer-allergiák megnövekedett kockázatára. Március végén a szabályozó hatóság azt mondta, hogy "nagyon valószínűtlen, hogy az ipar képes lesz ilyen gyorsan átcímkézni a termékeket.



Eközben az ukrajnai konfliktus nem az egyetlen tényező, amely hozzájárul az étolajellátás hiányához. Pénteken Joko Widodo indonéz elnök bejelentette a pálmaolaj, a világ legtöbbet fogyasztott étolajának exporttilalmát.



Tekintettel arra, hogy Indonézia adja a globális növényiolaj-kivitel több mint egyharmadát, a lépés súlyosan súlyosbítja a már amúgy is szűkös étolaj-kínálatot világszerte, és a fejlődő országokat érinti a leginkább.