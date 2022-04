Turizmus

Turisztikai ügynökség: megteltek a szálláshelyek a húsvéti hétvégén

Megteltek a szálláshelyek a húsvéti hétvégén: 553 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek a hazai szálláshelyeken. A forgalom a bevételekben is megmutatkozott: a szálláshelyek 9,6 milliárd forint, a vendéglátóhelyek több mint 18 milliárd forint árbevételt értek el - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel pénteken.



Az ügynökség közleménye szerint a vendégéjszakák száma az előzetes várakozásokat is meghaladta, és 40 százalékkal a kiemelkedőnek számító március 15-i hétvége forgalmát is felülmúlta.



Kiemelik: a húsvéti időszak alapján is minden esély megvan rá, hogy az idei forgalom felülmúlja a tavalyit. A legközelebbi, pünkösdi hosszú hétvége már a nyári szezon kezdete lesz, amelyre várhatóan már most megkezdődnek a foglalások.



Az MTÜ adatai szerint a fővárosba leginkább a külföldiek, míg vidékre a belföldi vendégek foglaltak a húsvéti hétvégén.



Kiegyensúlyozott volt a hazai és a nemzetközi utazók megoszlása, a belföldi vendégek 337 ezer (61 százalék), a külföldiek 216 ezer (39 százalék) éjszakát töltöttek el a magyarországi szálláshelyeken. Budapesten a forgalom negyede koncentrálódott (139 ezer vendégéjszaka), amelynek többsége (85 százalék) külföldi vendégektől származott. A vidéki Magyarországon eltöltött 414 ezer vendégéjszaka 77 százaléka hazai utazókhoz volt köthető, akik körében a legnépszerűbb települések Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Zalakaros, Gyula és Eger voltak. A külföldiek leginkább Budapestre, Hévízre, Bükre, Sárvárra és Hajdúszoboszlóra utaztak.



Az MTÜ közlése szerint országosan a vendégéjszakák felét szállodákban, több mint egyharmadát magán- és egyéb szálláshelyeken töltötték el a vendégek. A fővárosban magasabb volt a szállodák részesedése, 55 százalék. A szállodák kapacitás-kihasználtsága a pénteki és szombati napokon (április 15-16.) a négy- és ötcsillagos egységekben érte el a legmagasabb értéket, a fővárosban megközelítette a 80 százalékot, a vidéki szállodákban a 70 százalékot.



Az ünnepi hétvégén 9,6 milliárd forint bevétel realizálódott a szálláshelyeken, ebből 5 milliárd forint a belföldiekhez köthető, a vendéglátóhelyek árbevétele meghaladta a 18 milliárd forintot. Csütörtökön, pénteken és szombaton is napi 4 milliárd forint feletti bevételt könyvelhettek el a vendéglátóegységek, ami kiemelkedő teljesítmény - közölte az MTÜ.