Gazdaság

Karbonsemleges a Mol-Lub kenőanyag gyártási folyamata

Karbonsemleges minősítést kapott a Mol-csoport kenőanyaggyártó leányvállalata, az almásfüzitői Mol-Lub Kft. - tájékoztatta a Mol pénteken az MTI-t.



A közleményben felidézték: a Mol-csoport tavaly adta ki frissített stratégiáját, amelynek meghatározó eleme a fenntartható működés. A vállalat célja, hogy a hagyományos, fosszilis üzemanyag alapú tevékenységét alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható üzleti modellé alakítsa át. A csoport 1 milliárd dollárt fektet be 2025-ig alacsony szén-dioxid kibocsátású és fenntartható projektekbe, valamint 2030-ig 30 százalékkal csökkenti a csoportszintű kibocsátását.



Mint írják, a Mol-Lub a kenőanyaggyártás során olyan energiamonitoring-rendszert vezetett be, amely lehetővé teszi a kibocsátások erősebb kontrollját, ezáltal magasabb energiahatékonyságot érhet el. A felhasznált villamosenergia forrásainak átstrukturálásával a megújuló, zöld energia felhasználását lehetővé teszi és részarányát is fokozatosan növeli. Emellett elindította egyéb kibocsátásai feltérképezését is, amely egyebek mellett az alapanyagok, a közlekedés, a munkavállalók munkába járása, a szállítmányozás és a hulladékkezelés kapcsán felmerülő kibocsátások monitoringját és csökkentését célozza meg.



A közlemény szerint a Mol-csoport számára prioritás a karbonsemleges működés elérése, valamint az, hogy Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátású körkörös gazdaságának vezető szereplőjévé váljon. A vállalat számos jelentős beruházást valósított meg az elmúlt időszakban ennek érdekében, a többi között megvásárolta a ReMat Zrt.-t, Magyarország piacvezető műanyag-újrahasznosító vállalatát, átadta a Rossi Biofuel biodízel-gyártó üzemét, tavaly megkezdte a bioüzemanyagok előállítását a Dunai Finomítóban, valamint felújította a csurgói telephelyét a környezetterhelés csökkentése érdekében.