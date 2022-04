Állategészségügy

Nébih: újra elérte a madárinfluenza Békés és Csongrád-Csanád megyét

Magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma két Békés megyei hízólúdtelepen, egy tenyésztyúk-állományban és egy Csongrád-Csanád megyei lúdállományban, a telepeket felszámolják - közölte a hatóság szerdán az MTI-vel.



A megbetegedések több mint 65 ezer baromfit érintenek, ezek mellett Bács-Kiskun megyében is terjed a betegség - írták a közleményben.



Részletezik, hogy a Békés megyei Mezőkovácsházán és Tótkomlóson egy-egy hízólúdállományban, valamint egy nagybánhegyesi tenyésztyúktelepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. A fertőzés mintegy 43 ezer baromfit érint. A Csongrád-Csanád megyében található Zákányszéken a 22 ezer húshasznú ludat tartó gazdaságban szintén a nagyarányú elhullás és az idegrendszeri tünetek miatt következtettek a betegség lehetséges megjelenésére.



Békés megyében az érintett gazdaságok körül a járványügyi szakemberek kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Csongrád-Csanád megyében a hatóság kockázatelemzés alapján a kötelezően előírt 10 kilométer sugarú megfigyelési körzet bővítése mellett döntött.



A területeken további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek az állatmozgatási korlátozások. A vírus megjelenéséről az országos főállatorvos soron kívül tájékoztatta a partnerországokat - közölte a Nébih.



Felidézik, hogy a Békés és a Csongrád-Csanád megyei kitörések mellett az elmúlt héten Bács-Kiskun megyében is további gazdaságokban igazolta a magas patogenitású madárinfluenzát a Nébih, ezért itt is bővíteni kellett a felügyeleti (megfigyelési) körzeteket.



A hatóság közleményében arra felhívja a figyelmet, hogy a járványügyi előírások betartása kiemelt jelentőségű a madárinfluenza elleni védekezésben. Az ország magaskockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása, valamint a szállítás előtti tamponvizsgálatok elvégzése.