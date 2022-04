Repülésbiztonság

ITM: repülésbiztonsági csúcstalálkozón ismerték el a magyar balesetvizsgálók munkáját

A szakmai fórumok összesen mintegy kétszáz résztvevője április elején találkozott Budapesten - írta szerdai közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A Légiközlekedési Balesetvizsgálók Nemzetközi Társasága (ISASI) a háromnapos eseménysorozaton fogadta tagjai közé az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Közlekedésbiztonsági Szervezetet (KBSZ) - jelentette be a minisztérium.



A magyar fővárosban 2022. április 5. és 7. között előbb az Európai Polgári Repülési Konferencia Balesetvizsgáló Szakcsoportjának (ECAC ACC) ülését rendezték meg. Budapest harmadszor adott otthont az eseménynek, de most debütált az Állami Légiközlekedési Balesetvizsgálók együttműködési fóruma (MASI) és a Légiközlekedési Balesetvizsgálók Európai Társasága (ESASI) találkozóinak vendéglátójaként - közölte az ITM.



A konferenciák jelentőségét emelte, hogy a járványhelyzetben az elmúlt két évben kizárólag online formában lezajlott egyeztetések után ismét lehetőséget teremtettek a személyes tapasztalatcserére is. A rendezvényeken a tagállamok delegáltjai mellett a légiközlekedési szövetségek (ICAO, IATA, EASA, EUROCONTROL) és iparági szereplők (például Airbus, Boeing, Lockheed Martin-Sikorsky, Rolls-Royce, SAAB) képviseltették magukat.



A Közlekedésbiztonsági Szervezet régóta tervezte csatlakozását a Légiközlekedési Balesetvizsgálók Nemzetközi Társaságához és annak európai szervezetéhez. A budapesti eseménysorozaton jelentették be, hogy immár a KBSZ is az ISASI/ESASI teljes jogú tagja. A magyar szakemberek nemzetközi kapcsolatrendszerük bővítésével még hatékonyabban segíthetik a hazai repülésbiztonság fejlesztését - írta közleményében az ITM.