Pénzügy

Megbírságolta az MNB a Patika egészségpénztárt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 8,35 millió forint felügyeleti és 800 ezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztárra (Patika egészségpénztár) - közölte az MNB kedden az MTI-vel.



A pénztár működését 2017. január 1-től ellenőrizték. A vizsgálat szerint több jogszabályt is megsértettek az egyéni számlák tartalékának nyilvántartásánál, a hozamfelosztásánál, a tagsági jogviszonyok megszűnésére, a szolgáltatási igény bejelentésére irányadó határidőknél, a pénztári kifizetések jogalapjának ellenőrzésénél, teljesítés határidejénél. Kifogások érték az informatikai biztonságot, illetve a célzott szolgáltatási szerződéseket is.



A jegybank többek között a nyilvántartási rendszer korrigálására kötelezte a társaságot, hogy a pénztártagokok a számlaegyenlegükhöz mérten részesüljenek a hozamfelosztásból.



Emellett - mint írták - a jogszabályoknak megfelelően kell működtetniük a nyilvántartási és ellenőrzési rendszerüket, eleget kell tenniük az adatszolgáltatási kötelezettségüknek, és felül kell vizsgálnia a tagok részére nyújtott adományok, támogatások, munkáltatói hozzájárulások megosztását, jóváírását. A pénztár ellenőrző bizottságát is figyelmeztették a jogszabályi kötelezettségeikre.



A hiányosságok megszüntetéséről a patika egészségpénztár augusztus 1-ig köteles beszámolni - olvasható a közleményben.