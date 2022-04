Gazdaság-energia

Egyedüli egyetemes energiaszolgáltatóvá vált az MVM Csoport

Az MVM Csoport látja el a teljes magyarországi egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatásban érintett, elsősorban lakossági ügyfélkört - olvasható az MVM és az E.ON közös közleményében, amit csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Hozzátették, az MVM február végén kötött megállapodást az E.ON Áramszolgáltató Kft. megvásárlásáról, amely a tranzakció zárását követően is még a megszokott névvel és arculattal működik tovább, a társaság ügyfelei változatlan módon kapják a számláikat.



Kiemelték, az érintett ügyfeleknek nincs teendőjük, a szokásos módon intézhetik áramszolgáltatással összefüggő ügyeiket. Egyetemes energiaszolgáltatójuk az - immár az MVM Csoport részeként működő - E.ON Áramszolgáltató Kft. marad.



A közlemény szerint az E.ON Áramszolgáltató Kft. értékesítése nem érinti az E.ON Hungária Csoporttal versenypiaci szerződésben álló ügyfeleket, számukra a vállalatcsoport a jövőben is változatlanul biztosítja a villamosenergia-szolgáltatást.



Az elmúlt évtized sikeres építkezésének eredményeként az állami tulajdonú MVM Csoport jelentős regionális jelenléttel bíró, modern nagyvállalattá fejlődött. A cégcsoport az energetikai értéklánc minden szegmensében jelen van, fókuszában a magyarországi ügyfelek villamosenergia- és földgázellátásának biztosítása áll.



Az E.ON Hungária Csoport két évtizede a magyar energiapiac meghatározó szereplője. A vállalatcsoport Magyarországon a jövőben a villamos- és földgázhálózatok fejlesztésére és üzemeltetésére, illetve a versenypiaci energiakereskedelemre koncentrál, valamint olyan energetikai megoldásokat kínál ügyfeleinek országszerte, amelyekkel maguk is költséghatékonyabbá és környezettudatosabbá válhatnak. A cégcsoport fő céljai között szerepel Magyarország és a magyar gazdaság sikeréhez való hozzájárulás. Az E.ON Áramszolgáltató Kft. értékesítése illeszkedik a nemzetközi E.ON csoport és az E.ON Hungária Csoport növekedési stratégiájába.



Az MVM Csoport az E.ON Hungária 25 százalékos tulajdonosa. A jelen megállapodás támogatja a két vállalatcsoport hosszú távú stratégiáját, és hozzájárul portfólióik optimalizálásához - olvasható az MVM és az E.ON közös közleményében.