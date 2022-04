Ukrajnai háború

Az Ericsson és a Nokia döntött oroszországi tevékenységéről

A világ két vezető távközlési cége közül a svéd Ericsson felfüggesztette oroszországi tevékenységét, a finn Nokia pedig bejelentette, hogy végleg hátat fordít az orosz piacnak az Ukrajna elleni orosz háborúval összefüggésben. 2022.04.12 MTI

Az Ericsson azt közölte, hogy határozatlan időre felfüggeszti tevékenységét Oroszországban, munkavállalóit pedig fizetett szabadságra küldi.



A svéd cég közleményében emlékeztetett arra, hogy február végén az Ericsson már felfüggesztette az összes szállítást az oroszországi ügyfeleknek. "A közelmúlt eseményeire és az Európai Unió legújabb szankcióira tekintettel a vállalat most úgy döntött, hogy határozatlan időre felfüggeszti tevékenységét az oroszországi ügyfelekkel" - közölték.



Az Európai Unió ötödik szankciós köre, amelyet április 8-án fogadtak el, különösen a kvantumszámítógépek és a fejlett félvezetők, a csúcstechnológiás elektronika, a szoftverek, az érzékeny berendezések és a szállítóeszközök exportjának korlátozásáról határozott. Emellett betiltja az olyan polgári kommunikációs hálózatokhoz szánt technológiák Oroszországba történő szállítását is, amelyek államilag ellenőrzött szervezet tulajdonát képezik, vagy amelyek több mint 50 százalékban állami tulajdonban vannak.



Az Ericsson távközlési berendezéseket szállított a legnagyobb orosz szolgáltatók számára. Tavaly márciusban a Tele2 kibővítette az Ericssonnal 2019-ben kötött megállapodását, és ennek részeként 2023-ra 50 ezer új, 5G technológiát támogató (5G-ready) 4G/3G/2G bázisállomás bevezetését tervezte Oroszország 27 régiójában.



A Nokia szerint az, hogy kivonul az orosz piacról, "nem befolyásolja a pénzügyi kilátásokat". 2021-ben a finn gyártó nettó árbevételének kevesebb mint 2 százaléka származott Oroszországból. Tekintettel a más régiókban tapasztalható erős keresletre, a cég nem számít arra, hogy az orosz piacról való kivonulás hatással lesz eredményére.



A finn hálózati berendezéseket gyártó cég március 2-án jelentette be, hogy a szankciók miatt leállítja az oroszországi szállításokat és az új beruházásokat, miközben a kutatási tevékenységet Oroszországon kívülre helyezte át. Kedden a Nokia már azt közölte, hogy kivonul az orosz piacról.