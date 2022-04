Gazdaság

Az EP támogatja a gáztárolók legalább 80 százalékos feltöltését a tél beállta előtt

Az Európai Parlament támogatja az európai stratégiai földgáztárolók feltöltésének felgyorsítását annak érdekében, hogy a következő fűtési szezonban elég gáz álljon rendelkezésre a háztartások és a vállalatok számára - írta a testület csütörtöki sajtóközleménye.



Az uniós parlamenti képviselők kötelezően előírnák, hogy az uniós földgáztárolókat november elsejéig legalább 80 százalékra, a következő években pedig 90 százalékra kell feltölteni, hogy a gázszolgáltatás az ellátás akadozása esetén is biztosítható legyen az európaiak számára.



Az EP szerint a külső beavatkozás jelentette kockázat kizárása érdekében a tárolók üzemeltetőinek kötelezően tanúsítványt kell bemutatniuk. A tanúsítványt meg nem szerző üzemeltetőknek le kell mondaniuk a tárolók tulajdonjogáról vagy a tárolók feletti ellenőrzésről. Az üzemeltetők a nemzeti szabályozó hivatal engedélye nélkül nem zárhatnak be földgáztárolót.



A sürgősségi eljárás keretében elfogadott javaslatról az Európai Parlament ezután az uniós tagállamok szakminisztereivel folytat tárgyalásokat. A javaslat végső formája a szakminiszterekkel folytatott tárgyalásokon alakul majd ki.



A jogalkotásra irányuló javaslatot március 23-án nyújtotta be az Európai Bizottság az Ukrajna ellen indított orosz háború következményeként. A március 11-i versailles-i EU-csúcson az uniós tagállamok vezetői az európai energia-függetlenség megteremtését célzó intézkedéseket kértek. Az Európai Bizottság javaslatának célja a gázellátás biztonságának biztosítása. Az Európai Tanács a március 24-25-i brüsszeli csúcstalálkozóján üdvözölte a javaslatot.