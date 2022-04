Ukrajnai háború

A Shell közel 5 milliárd dolláros veszteséget könyvelhet el az oroszországi kivonulása miatt

A Shell február 28-án jelentette be, hogy kilép az Északi Áramlat 2 nevű, tengeri földgázvezeték építésére létrehozott projekt finanszírozásából. 2022.04.08 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Shell szénhidrogénipari óriásvállalat csütörtökön bejelentette, hogy várhatóan közel 5 milliárd dollárnyi számviteli veszteséget könyvelhet 2022 első negyedévében az Ukrajna orosz megszállását követő oroszországi leányvállalataiból, többek között a Gazprom energiaipari konglomerátummal közös vegyesvállalataiból történő kivonulása miatt - adta hírül a The Wall Street Journal csütörtökön.



A mérsékelt jobboldali amerikai üzleti-politikai napilap online cikke szerint a londoni székhelyű olajipari cég ajánlásokat tett közzé csütörtökön a negyedéves bevételi jelentéseinek május 5-i közzététele előtt.



A nyilvánosságra hozott adatok a befektetők számára további tájékoztatást adnak a nyugati nagyvállalatok által elszenvedett veszteségek mértékéről oroszországi üzleti tevékenységeik megszüntetése miatt.



A Shell február 28-án jelentette be, hogy kilép az Északi Áramlat 2 nevű, tengeri földgázvezeték építésére létrehozott projekt finanszírozásából. A vállalat ezenkívül azt is közölte, hogy eladja az orosz Távol-Keleten létesített, igen jelentős offshore, azaz tengeri földgázkitermelési projektben lévő 27,5 százalékos tulajdonrészét, amelynek 50 százalékban a Gazprom a tulajdonosa, és amely a világ cseppfolyós földgázkínálatának (LNG) mintegy 4 százalékát biztosítja.



A Shell akkor azt állította, hogy az orosz vállalkozásokban lekötött vagyonának értéke mintegy 3 milliárd dollár.



Ehhez képest a csütörtökön közzétett 4-5 milliárd dollár közötti várható költségek már tartalmazzák azokat a járulékos hatásokat is, amelyek az oroszországi vállalkozásokból történő kilépéshez kapcsolódnak, többek között a még ki nem fizetett szerződések és más hitelveszteségek költségeit is.



Ezenkívül ez a költségleírás magában foglalja a Shell március 8-án bejelentett azon döntésének következményeit is, amellyel felmondták az orosz nyersolajvásárlásra vonatkozó valamennyi, azonnali vételi ajánlatukat, és fokozatosan befejezik az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és minden egyéb üzleti tevékenységüket.



A cég március 8-i bejelentése szerint a Shellnek mintegy 400 millió dollár értékű vagyona van ezekben a vállalkozásokban.



A Shell csütörtöki bejelentésére a vállalat részvényei 1,9 százalékot estek a londoni tőzsdén.