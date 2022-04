A Molt is megfenyegette az Anonymous a bucsai mészárlás miatt

Egy hét alatt másodszor küldött fenyegető üzenetet egy sor még Oroszországban működő multinacionális vállalatnak az Anonymous nemzetközi hekkercsoport - írja az Azonnali.



A szervezet már korábban is bojkottra szólította fel követőit azokkal a cégekkel szemben, amelyek az Ukrajna ellen elkövetett orosz agresszió és a mind kiterjedtebb háború miatt sem hagyták el Oroszországot, vagy legalább függesztették fel a tevékenységüket. Ezek között volt a Mol is. A bucsai vérengzés miatt újabb Twitter-üzenetben tettek közzé egy listát. Ahogy fogalmaznak:



"Ha nektek nehéz elhagyni Oroszországot, nekünk annál könnyebb lesz bevonni benneteket az Oroszország elleni kiberháborúnkba."



A listán a Molról azt írják, még mindig folytatja oroszországi tevékenységét a baitugani olajmező kiaknázására. A Mol honlapja szerint a tevékenységet a 150 munkavállalóval működő, moszkvai központú MOL-RUSS LLC végzi jelenleg is.

What other evidence is needed for those multinational companies which are still doing bloody business in Russia?

If it's difficult for you to leave Russia immediately even after the #BuchaMassacre, then it will be easy for us to involve you in the #OpRussia campaign. #Anonymous pic.twitter.com/5fIqtWqIcw