A Kindertojásokat okolják a fertőzés elszabadulásáért

A Ferrero csokoládégyártó bocsánatkérést tett közzé, miután a hétvégén, alig néhány héttel húsvét előtt visszahívták a Kinder tojásainak hatalmas tételeit.



A brit Egészségbiztonsági Ügynökség és más nemzeti közegészségügyi szervezetek által vezetett vizsgálat kapcsolatot talált a Kinder Surprise tojások és a közelmúltban országszerte kitört szalmonella járvány között, amely a jelentések szerint közel 50 embert, köztük kisgyermekeket is érintett.



Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság is felvetette, hogy a több országot érintő élelmiszerfertőzéses járványt a csokoládétermékek okozták. Az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszer értesítést adott ki, amelyben arra figyelmeztetett, hogy Franciaországban, Németországban, Svédországban és Hollandiában szalmonellás eseteket észleltek; ezt az üzenetet azonban azóta eltávolították a nyilvánosság elől, mivel a vizsgálatok folytatódnak.

Ferrero has recalled selected batches of Kinder Surprise eggs because of the possible presence of salmonella.



If you have bought the below product, do not eat it. Instead, please contact Ferrero to obtain a full refund.



