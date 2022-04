Háború

BDI - A német ipar összeomlana orosz gáz nélkül

A német gazdaság gerince - az ipar - "összeomlana", ha Berlin úgy döntene, hogy embargót vezet be az orosz gázzal szemben - figyelmeztetett az ország iparszövetségének elnöke.



Siegfried Russwurm, a Német Iparszövetség (BDI) elnöke csütörtökön a Maybrit Illner politikai talkshow-ban lépett fel, és folytatott nyilvános vitát azokkal, akik az orosz gáz azonnali kivonását követelték. Russwurm rámutatott, hogy ha egy ilyen embargót bevezetnének, annak következményei óriásiak lennének, messze túlmutatnának az autópályák "sebességkorlátozásán" és a "recesszión és munkanélküliségen".



Az orosz gáz nélkül "ipari hálózataink gyakorlatilag összeomlanának" - prognosztizálta a BDI vezetője. Hozzátette, hogy jelenleg lehetetlen beárazni a lehetséges veszteségeket, és még csak megközelítőleg is megmondani, hogy ez mennyibe kerülne egy átlagos németnek.



"Az iparunk teljesen másfajta összeomlásáról beszélünk" - érvelt Russwurm, hozzátéve, hogy Németország éppen annak az iparnak a szétesését láthatja, amelyre "olyan büszke volt, hogy átvészelte a Covid-járványt".



A BDI elnöke a "Fridays for Future" aktivistájának felhívásával is vitába szállt, miszerint a gázról teljesen le kellene mondani, és a megújuló energiaforrásokat kellene felkarolni. Russwurm szerint a gáz "rendkívül hatékony energiaforrás, többek között az éghajlat szempontjából is". A Német Ipari Szövetség vezetője hangsúlyozta, hogy Németország korábban csak azzal a feltételezéssel hagyta jóvá a szén fokozatos kivezetésének tervét, hogy az ország elegendő földgázhoz jut.



Míg a műsor néhány más vendége azt állította, hogy egyszerűen erkölcstelen "Putyin ukrajnai háborúját" finanszírozni, Russwurm ezzel szemben úgy vélekedett, hogy az orosz gáz megvásárlásával Németország csupán az oroszországi rezsimet finanszírozza, de nem közvetlenül annak katonai kampányát.



Russwurm hangsúlyozta, hogy Berlinnek minden eshetőségre fel kell készülnie, beleértve azt is, hogy Moszkva "elzárja a gázt", de megkérdőjelezte, hogy ennek előidézése jó ötlet-e Németország számára.



Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön írta alá azt a rendeletet, amely szerint a Moszkvával szemben szankciókat bevezető országoknak április 1-jétől rubelben kell fizetniük az orosz gázért. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra figyelmeztetett, hogy ennek elmulasztása azt jelenti, hogy nem lesz gázszállítás, mivel Oroszország nem adja "ingyen".



Ugyanezen a napon Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter és Robert Habeck német gazdasági miniszter világossá tette, hogy Párizs és Berlin nem hagyja magát Moszkva által "megzsarolni", és a meglévő gázszerződések feltételeire hivatkozva elutasította a rubelfizetést.