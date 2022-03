Ukrajnai háború

Scholz: az európai vállalkozások továbbra is euróban vagy dollárban fizetnek az orosz gázért

Az orosz földgázt importáló európai cégek továbbra is az érvényes szerződéseknek megfelelően "akarnak, tudnak és fognak fizetni".

Az európai vállalkozások továbbra is euróban vagy dollárban fizetnek az Oroszországól vásárolt földgázért - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár csütörtökön Berlinben.



Olaf Scholz az osztrák kancellárral, Karl Nehammerrel tartott tájékoztatóján az ügyben Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szerdán telefonon folytatott megbeszéléséről kérdésre válaszolva elmondta: áttekintették a szerződéseket, és megállapították, hogy néha a dollárt, rendszerint pedig az eurót rögzítették az elszámolás pénznemeként.



Ezért "az orosz elnökkel folytatott megbeszélésen világossá tettem, hogy ez így is marad" - mondta Olaf Scholz.



A kancellár szóvivőjének szerda esti közleménye szerint a beszélgetésen Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy a rubelalapú elszámolás bevezetése nem jelent változást az európai szerződéses partnereknek, mert továbbra is a megszokott módon, euróban kell fizetni, méghozzá a Gazprom Banknak, amelyet nem érintenek az Ukrajna ellen indított háború miatt elrendelt szankciók. A közlemény szerint Olaf Scholz kijelentette, hogy nem fogadja el az eljárás megváltoztatását, és írásbeli tájékoztatást kér orosz partnerétől.



Olaf Scholz minderről a csütörtöki tájékoztatón elmondta: tanulmányozzák majd Vlagyimir Putyin tájékoztatását, mindenesetre az orosz földgázt importáló európai cégek továbbra is az érvényes szerződéseknek megfelelően "akarnak, tudnak és fognak fizetni".



A két kancellárt kérdezték a többi között az orosz energiaembargó lehetőségéről is, amellyel kapcsolatban mindketten megerősítették elutasító álláspontjukat, ugyanakkor kiemelték, hogy az orosz energiafüggőség gyors csökkentésére törekednek.



A függés az orosz energiaszállításoktól "szörnyű érzés", de nem lehet az egyik napról a másikra megszüntetni - fogalmazott Karl Nehammer.



Olaf Scholz elmondta, hogy már az idén elérhető a függetlenség az orosz széntől és kőolajtól - amelyek részaránya a németországi felhasználásban 50 százalék, illetve 35 százalék volt az Ukrajna elleni orosz agresszió előtt -, de a földgáz esetében hosszabb ideig tart és nagyobb feladatot jelent az orosz források kiváltása.



A német kancellár egyben felszólította Vlagyimir Putyint, hogy tegye lehetővé a tűzszünetet Ukrajnában. Jelezte, hogy van még lehetőség az Ukrajna megtámadása miatt Oroszországot sújtó büntetőintézkedések fokozására, és Németország felkészült minden eshetőségre.