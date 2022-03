Ukrajnai háború

Visszavonta Oroszország osztályzatait a Moody's

Visszavonta Oroszország hitelminősítési osztályzatait csütörtökön a Moody's Investors Service.



A nemzetközi hitelminősítő Londonban bejelentette, hogy a döntés az orosz kormány összes adósminőségi besorolására, valamint a Moody's által eddig minősítéssel ellátott szub-szuverén oroszországi entitások - köztük Moszkva, Szentpétervár és többtucatnyi oroszországi terület - külön osztályzatára vonatkozik.



A Moody's egyben visszavonta az Oroszországban tevékenykedő kereskedelmi adósok helyi valutában és a devizában fennálló kötelezettségeinek besorolási országplafonját, vagyis azt a felső osztályzati korlátot, amely határt szab e vállalatok minősítésének.



A Moody's a csütörtöki visszavonásig nagyon magas adóskockázatot jelző "Ca" államadós-osztályzattal tartotta nyilván Oroszországot.



Erre a besorolásra március elején rontotta a cég az orosz szuverén minősítést az addigi "B3" szintről, elsősorban azzal a várakozásával indokolva a lépést, hogy az ukrajnai háború miatt elrendelt nyugati szankciók és az ezek nyomán érvénybe léptetett tőkekorlátozások hatással lesznek a külföldre irányuló fizetésekre, köztük az orosz államadósság-szolgálati kötelezettségek törlesztésére is.



A Moody's az ukrajnai háború kezdete óta kétszer minősítette le az orosz államadósság-besorolást. A cég március 3-án megvonta Oroszországtól a befektetési ajánlású szuverén osztályzatot, az addigi "Baa3"-ról egyszerre hat fokozattal "B3"-ra rontva a minősítést, és az új besorolást is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alatt tartotta.



A Moody's három nappal később bejelentette, hogy e felülvizsgálat alapján az addigi "B3" szintről további négy fokozattal a spekulatív sávon belül még mélyebben lévő "Ca"-ra rontotta tovább az orosz osztályzatot.



A hitelminősítő így néhány napon belül tíz fokozattal minősítette vissza Oroszország hosszú futamidejű külső és hazai államadósságának besorolását.



A cég meghatározása szerint a "Ca" minősítés azt jelzi, hogy az ezzel a besorolással nyilvántartott adósságkötelezettségek esetében valószínűleg már bekövetkezett, vagy nagyon közel van a törlesztési csődhelyzet, bár van valamelyes kilátás a kamat- és a tőketartozások behajtására.



A Moody's osztályzati listáján a "Ca"-nál csak egy rosszabb minősítés létezik, a "C", amely rendszerint már bekövetkezett törlesztési csődöt és csekély későbbi törlesztési kilátásokat tükröz.



Csütörtökön azonban a Moody's ezt a rendkívül gyenge orosz adósminőségi besorolást is visszavonta.



Ugyanígy tett a minap egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings is, közölve, hogy döntését az ukrajnai háború miatt Oroszország ellen hozott EU-szankciók alapján hozta.

Az Európai Unió március 15-én jelentette be, hogy megtiltja hitelminősítői osztályzatok érvényben tartását oroszországi jogi személyekre, vállalatokra és egyéb entitásokra.



A Fitch legutóbbi orosz államadós-besorolása "C" volt. A hitelminősítő március 8-án rontotta erre a mélyen spekulatív szintre a hosszú futamidejű orosz szuverén devizaadósság-kötelezettségek osztályzatát az addigi "B"-ről, azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy Oroszország államadósság-törlesztési csődesemény küszöbén áll.