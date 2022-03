Mezőgazdaság

AM: gyarapodott a horgászható pontyok száma a Tiszán

Egyre inkább felértékelődik a szabadban, jó levegőn, erdőben, vizek mellett végezhető szabadidőtevékenység, ezért sokak számára örömteli a horgásztársadalom utóbbi években tapasztalt erősödése, az országszerte szaporodó horgászegyesületek és tagok száma - fogalmazott Farkas Sándor a Csongrádi haltelepítés alkalmával az Agrárminisztérium szerdai tájékoztatása szerint.



Mintegy húszezer Csongrád-Csanád megyei horgász örülhet a haltelepítésnek, ezúttal 25 mázsa, Kunhegyesen nevelt, háromnyaras pontyot engedtek szabadon a MOHOSZ és a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége közreműködésével - mondta a haltelepítés helyszínén az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára.



Miután megszűnt a hazai élővizeken a halászat, a horgászat újult erőre kapott. Az agrártárca támogatásának és a horgászszövetségekkel való együttműködésének köszönhetően mára a horgászok alkotják Magyarország legnagyobb, 800 ezer tagot számláló civil szervezetét - tájékoztatott Farkas Sándor a minisztérium közleménye szerint.



A csongrádi Tisza parton az államtitkár emlékeztetett a 20 évvel ezelőtti tiszai ciánszennyezésre, ami után hosszú évek kellettek az élővíz magára találásához. Mint fogalmazott, ezért is tartja fontosnak a haltelepítéseket, amikor a különböző fejlettségű, és fajú, előnevelt halakat a folyóba engednek, hogy azok megtalálják természetes élőhelyüket, valamennyi horgász örömére - olvasható a közleményben.



A Tiszában is mesterséges utánpótlás biztosítja a horgászatra érett, megfelelő mennyiségű halat, amelyet a jóváhagyott halgazdálkodási terv és a horgászok igénye szerint telepítenek - mondta Bokor Károly, a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnöke. Felsorolása szerint számos őshonos halfajt telepítenek a Tiszába, a pontyon kívül szürkeharcsát, csukát, süllőt, menyhalat, márnát, kecsegét. Csongrád-Csanád megyében évente mintegy 250 mázsa halat telepítenek, ha a horgászok elégedettek, jól végezzük a dolgunkat - fogalmazott az alelnök az AM közleménye szerint.