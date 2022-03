Ukrajnai háború

Luxemburg 2,5 milliárd euró értékben fagyasztott be orosz vagyont

A luxemburgi hatóságok 2,5 milliárd euró értékben fagyasztottak be orosz vagyontárgyakat az ukrajnai háború nyomán Moszkva ellen bevezetett uniós szankciók keretében - írta a The Luxemburg Times hírportál Juriko Backes pénzügyminiszter parlamenti bejelentésére hivatkozva.



"Az összeg az Oroszország elleni uniós szankciók végrehajtásának eredménye" - idézte a pénzügyminisztert a hírportál.



Juriko Backes azt is közölte, hogy Luxemburg eddig két légi járművet helyezett zárlat alá, további kettőt kitiltanának az EU légteréből. A lefoglalt repülőgépek egy olyan céghez tartoznak, amely beágyazódott a szankciókkal sújtott oligarcha, Roman Abramovics üzleti hálózatába - írta a The Luxemburg Times.



A pénzügyminiszter azután tett jelentést a parlamentnek a lefoglalt orosz vagyonról, hogy a képviselők felszólították a kormányt az uniós szankciókkal sújtott orosz vállalkozások vagyonának gyors zárolására, és bírálták, hogy a kormány még nem hozta nyilvánosságra, hogy mennyi pénzt fagyasztott be ez idáig. A keddi ülésen a kormány képviselői biztosítottak afelől, hogy befagyasztották a szankciókkal sújtott oroszok összes ismert vagyonát.



A luxemburgi ellenzéki pártok szerdán azonban kétségüket fejezték ki erre vonatkozóan: Laurent Mosar ellenzéki politikus, a Keresztényszocialista Párt képviselője a The Luxembourg Timesnak elmondta, hogy a kormány bejelentését nem lehet ellenőrizni, mert bizonyos részletek hiányoznak a pénzügyminiszter jelentéséből, továbbá egyes vállalatoknak nem kellett értesíteniük a hatóságokat a végrehajtott befagyasztásokról, így kibújhatnak a szankciók alól.



A szankciókkal sújtott személyek vagy vállalatok vagyonát birtokló pénzintézeteknek zárolniuk kell azokat, majd értesíteniük kell a pénzügyminisztériumot és a pénzügyi felügyeletet (CSSF) arról, hogy ezt megtették. Mosar szerint azonban a könyvvizsgálókon, a vagyonkezelő cégeken és az ügyvédeken múlik, hogy továbbítják-e az információt bizonyos holdingok esetében, amelyekben oligarchák részesedéssel rendelkeznek, és amelyek nem tartoznak a CSSF felügyelete alá.



Sven Clement, a Kalózpárt képviselője azt mondta, hogy bár bízik a kormány által a befagyasztott vagyontárgyakra vonatkozó számadatokban, többet kell tenni az országban lévő orosz vagyon felkutatása terén. Aggódalmát fejezte ki amiatt, a hatóságok talán nem tudták feltárni az országban lévő összes szankcionált orosz személyekhez kötődő ingatlant.