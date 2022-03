Ukrajnai háború

Kreml: nem kizárt, hogy több orosz termékért is rubellel kell majd fizetni

Putyin elnök március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalannak minősített országokkal a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra. 2022.03.30 13:46 MTI

Kidolgozásra érdemes az az elképzelés, hogy az orosz export a gáz után más termékek kivitelében is átálljon a rubelelszámolásra - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak szerdán Moszkvában.



A szóvivő Vjacseszlav Vologyinnak, az orosz parlament alsóháza elnökének szerdai Telegram-bejegyzésére reagált, amelyben a politikus a rubelben exportált áruk listájának bővítését szorgalmazta, beleértve a gabonát, a kőolajat és a faanyagot is.



"Ez egy olyan elképzelés, amelyet mindenképpen ki kell dolgozni, figyelembe véve, hogy vannak olyan országok, amelyekkel kölcsönös érdek a nemzeti valutában történő kölcsönös elszámolás" - mondta a Kreml szóvivője szerdán a sajtónak.



"Ezt még ki lehet dolgozni, és ha lesz utasítás az államfő részéről ebben a kérdésben, az valószínűleg konkrét javaslatok formájában fog megjelenni" - tette hozzá.



Peszkov hangot adott véleményének, miszerint az amerikai dollár presztízse az elmúlt években "eléggé megrendült" a világban, ilyen helyzetben pedig alternatívát jelent a nemzeti fizetőeszközök használatának kiterjesztése. Nem kívánt részletekbe bocsátkozni Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnöknek az orosz gázkereskedelem rubelesítéséről folytatott keddi tárgyalásával kapcsolatban, csak annyit erősített meg, hogy a téma szerepelt a megbeszélések napirendjén.



Az Élysée-palota által kiadott tájékoztatás szerint Macron kijelentette Putyinnak, hogy lehetetlennek tartja az áttérést a rubeles elszámolásra.



Putyin elnök március 23-án jelentette be, hogy Oroszország a vele szemben barátságtalannak minősített országokkal a gázkereskedelemben áttér a rubelelszámolásra. Putyin már akkor utal rá, hogy a gáz az első érintett exportcikk lesz.



"Egy intézkedéscsomag mielőbbi végrehajtásáról döntöttem, miszerint az úgynevezett barátságtalan országokba szállított földgázunkért járó fizetésben - kezdjük ezzel - az orosz rubelre térünk át" - fogalmazott akkor az elnök.



Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt "a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő mennyiségben és áron". Hangsúlyozta, hogy a változások csak a fizetés pénznemét érintik.



Putyin azt mondta, hogy a külföldi fogyasztók számára lehetőséget kell biztosítani a szükséges tranzakciók lebonyolítására, és világos, átlátható fizetési eljárást kell kialakítani számukra, beleértve a rubel vásárlását az orosz devizapiacon. Az ügyletek új ügymenetét az elnöki utasítás értelmében csütörtökig kell kidolgoznia jegybanknak és a kormánynak.