Szijjártó: a HTEC Group több mint hatszáz munkahelyet hoz létre négy magyar városban

A HTEC Group amerikai technológiai tanácsadó és fejlesztő vállalat 4,7 milliárd forintos beruházással több mint hatszáz munkahelyet hoz létre négy magyar városban - jelentette be a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Szegeden.



A tárcavezető arról számolt be, hogy a cég IT-központot hoz létre Budapesten, Szegeden, Debrecenben és Pécsen. Az állam által 700 millió forinttal támogatott beruházással a vidéki helyszíneken egy-egy 120 fős, a fővárosban pedig egy 250 fős egységet állítanak fel a tervek szerint.



Beszédében kiemelte, hogy a projekt jól képzett, nyelveket beszélő fiatalok számára biztosítja nem pusztán a Magyarországon, hanem a vidéki nagyvárosokban maradás lehetőségét. Illetve rámutatott, hogy az ilyen típusú beruházások jelentősen hozzájárulnak a magyar gazdaság dimenzióváltásához.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elmúlt tizenkét év a válságok kora volt, és ezek mindegyike a világgazdasági status quo megborulását is magával hozta.



"Alapvetően alakultak át a világgazdasági viszonyok, új globális verseny indult a kapacitások újraelosztása érdekében, és fokozódott a verseny az országok között a magas hozzáadott értékű munkahelyeket létrehozóberuházásokért" - jelentette ki.



Majd leszögezte, hogy a kormány mindent megtett azért, hogy Magyarország eredményes lehessen ezen versenyekben, így még a legsúlyosabb válságok közepette sem adta fel az adócsökkentésekre és a munkaalapú társadalomra vonatkozó politikáját. Ennek nyomán pedig a tavalyi rekordév lett gazdasági szempontból - mondta.



A miniszter végezetül aláhúzta, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke tavaly 21 százalékkal, hétmilliárd dollár fölé nőtt az Egyesült Államok és Magyarország között, ami új csúcsot jelent, ráadásul ebből a magyar export mintegy négymilliárd dollárt tett ki.



Hozzátette: az amerikai vállalatok alkotják hazánkban a legnagyobb, Európai Unión kívüli beruházói közösséget, ezek 100-105 ezer embernek adnak munkát.