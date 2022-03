Gazdaság

ITM: kilenc éve töretlenül nőnek a reálkeresetek

Elsősorban a 25 év alattiak szja-mentessége miatt a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset 14,8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Magyarországon rekordokat dönt a foglalkoztatás, és egyre inkább megéri munkát vállalni - kommentálta a legfrissebb adatokat hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



Kiemelték, hogy az idén januártól a minimálbér 200 ezer forintra emelkedett, így már magasabb, mint a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején az átlagbér volt. A nagyobb fizetések többletköltségeit a munkát terhelő adók 750 milliárd forint összértékű csökkentése ellentételezi a vállalkozások számára. Az új évben jelentősen nő az ápolók, a bölcsődei, szociális és kulturális szférában dolgozók bére, a rendvédelemben és a felsőoktatási intézményekben foglalkoztatottak keresete. A családi adóvisszatérítés és a fiatalok szja-mentessége is több pénzt hagy az embereknél - tették hozzá.



A Központi Statisztikai Hivatal friss adatsora szerint a nemzetgazdaságban a havi bruttó átlagkereset januárban elérte a 467 300 forintot. A versenyszférában a kötelező bérminimumok emelése mellett a fokozott munkaerőpiaci kereslet, az egyre több szektorban tapasztalható munkaerőhiány is élénkítette a bérnövekedést. A legjobban fizető ágazatok közé tartoznak a tudásalapú, jövőorientált területek, az információ és kommunikáció, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.



Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a közlemény szerint kiemelte: "A hazai reálkeresetek a vírusválság dacára 109 hónapja megszakítás nélkül emelkednek. Idén januárban a bruttó keresetek több mint 126, a családi kedvezménnyel számolt nettó keresetek pedig közel 139 százalékkal voltak magasabbak, mint 2010 elején. A bérminimumok jelentős megemelésének és a munkaerőpiac feszesedésének eredményeképpen 2022-ben éves szinten is kétszámjegyű béremelkedés várható."