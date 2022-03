Gazdaság

Közös kutatásba fog a Miskolci Egyetem és az FGSZ Földgázszállító

A projekt előreláthatóan két évig tart, az első fázis megvalósítására közel 350 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott közösen az egyetem és a vállalat. 2022.03.25 12:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Akár tíz százalék hidrogéntartalmú földgáz szállítására is alkalmas földgázszállító rendszerelemek építésére és tesztelésére indul közös kutatás-fejlesztési projekt a Miskolci Egyetem és az FGSZ Földgázszállító Zrt. együttműködésében - közölte az egyetem pénteken az MTI-vel.



A közleményben kiemelték: a projekt előreláthatóan két évig tart, az első fázis megvalósítására közel 350 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott közösen az egyetem és a vállalat.



Az idén tavasszal induló projekt azért is fontos, mert a dekarbonizációs folyamatban nagy szerep jut a hidrogénnek - jegyezték meg. A hidrogén földgázba bekeverve energiatárolási lehetőséget kínál és csökkenti a földgázfelhasználás üvegházhatásúgáz-kibocsátását - fűzték hozzá.



Varga Judit, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány elnöke a közlemény szerint elmondta, hogy a Miskolci Egyetemen a legnagyobb múlttal rendelkező szakterületek egyike az olaj- és földgázkitermelés, valamint a földgázszállítás, ezért eddig is szoros kapcsolatot ápolt az intézmény az FGSZ Földgázszállító Zrt-vel.



Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója azt hangsúlyozta: amennyiben a hidrogéntermelés gazdaságilag kifizetődővé válik, a projekt keretében vizsgált tíz százalékos bekeverési arány elérése számításaik szerint évente nagyságrendileg 607 ezer tonnával csökkentené az ország szén-dioxid kibocsátását, ha a bekevert hidrogén karbonmentes forrásból származik.