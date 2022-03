Gazdaság

Megnyílt a Sirha Budapest Nemzetközi élelmiszeripari szakkiállítás

Megnyílt a Sirha Budapest Nemzetközi Élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítás kedden a Hungexpón. Bognár Lajos, az agrártárca helyettes államtitkára kiemelte: a hazai élelmiszeripar a járvány idején is jól vizsgázott.



"A világjárvány idején számos gazdasági szektorban alakultak át az erőviszonyok, de az újraindulási versenyben Magyarország jó esélyekkel bír, mert a válság idején is folytatta a fejlesztéseket" - mondta az eseményt megnyitó élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár.



Bognár Lajos kiemelte, hogy a magyar agráriumot a megbízhatóság, a minőség, a versenyképesség jellemzi a teljes élelmiszerláncban. Mint fogalmazott, a koronavírus-járvány ennek minden szereplőjét nehézségek elé állította, az éttermek, boltok, vállalkozások bezárása és a közétkeztetés átmeneti szüneteltetése új kihívásokat teremtett.



"Az élelmiszeripar 2020-ban az egyetlen feldolgozóipari ágazat volt, amely ha minimálisan is, növekedést tudott felmutatni, ez - az exportlehetőségek szűkülését is figyelembe véve - különösen fontos. Ez jelentős mértékben annak köszönhető, hogy a hazai élelmiszeripar fejlesztésére 300 milliárd forintos fejlesztési forrást allokált a kormány, a végösszeg pedig a 470 milliárdot közelíti" - szögezte le.



A helyettes államtitkár kitért arra, hogy a Sirha szakkiállítás ad otthont a Bocuse d'Or európai döntőjének, valamint a közétkeztetési szakácsversenynek.



Bognár Lajos mérföldkőnek nevezte azt a 2020-as kormányrendeletet, amely alapján közbeszerzés keretein belül pályázó közétkeztetőknek az idei évtől legalább a beszerzett termékek összértékének 60, jövő januártól legalább 80 százalékát a közétkeztetési rövidellátási láncban beszerzett termékekből, illetve helyi élelmiszertermékekből kell biztosítaniuk.



"Célunk továbbra is az, hogy a magas minőségű alapanyagot egyrészt itthon használják fel, másrészt exportképességünk is fokozódjon" - mondta Bognár Lajos.



Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy a szállodákat, éttermeket és kávéházakat tömörítő iparág, a HoReCa, a válság idején nem a sebeit nyalogatta, hanem fejlesztett, és túlszárnyalta a várakozásokat.



"A Sirha élelmiszeripari szakkiállításon 16 ország háromszáz kiállítója március 24-ig három pavilonban minegy 30 ezer négyzetméteren mutatja be termékeit, szolgáltatásait, fejlesztéseit. A Sirha Budapest mára egyértelműen a régió legnagyobb szakkiállítása lett" - hangsúlyozta Ganczer Gábor.



Hozzáfűzte, hogy a pandémia alatt a Hungexpón hatalmas fejlesztések valósultak meg, a mostani a teljesen megújult Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ egyik első nemzetközi megmérettetése.

A Sirha eseményeiből kiemelte a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjét, amelyet 2016 után másodszor rendeznek a magyar fővárosban; a Sirha Desszert Versenyt, a Közétkeztetési Versenyt, a cukrász- és pékbemutatókat, szakmai konferenciákat, valamint az idén először megszervezett, száz nemzetközi borszakértő és hetven hazai borász részvételével zajló Hungarian Wine Summit-ot.



A megnyitón köszöntőt mondott Florent Suplisson, a Gl Evans gasztronómiai rendezvények igazgatója is.